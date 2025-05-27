Galatasaray'dan Osimhen'e transfer için süre! Kalıyorum derse...
Çifte kupalı şampiyonda tüm gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Galatasaray, Nijeryalı golcünün geleceğiyle ilgili karar vermesi için süre tanıdı. İşte Cimbom'un transfer planı... | GALATASARAY HABERLERİ
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Osimhen kalmaya karar verirse, kaleci ve 10 numara takviyeleri için oyuncu satışı yapılması gerek.
Osimhen'in devam etmediği senaryoda ise limit problemi bulunmuyor.
Suudi Arabistan'dan yıllık 40 milyon Dolar (1 milyar 557 milyon TL) seviyesinde cazip teklifler alan yıldız santrfor, avukatı aracılığıyla Al-Hilal ve Neom kulüpleri ile temas halinde.
FİNAL MAÇINA ODAKLANDI!
Osimhen ayrıca bu Cumartesi oynanacak PSG-inter arasındaki Şampiyonlar Ligi finali sonucunu görmek istiyor.
Napoli ise oyuncusu için belirlediği 75 milyon Euro (3.3 milyar TL) serbest kalma maddesinde geri adım atmıyor ve bu parayı peşin olarak talep ediyor.
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