Galatasaray'dan Osimhen'e transfer için süre! Kalıyorum derse...

Osimhen kalmaya karar verirse, kaleci ve 10 numara takviyeleri için oyuncu satışı yapılması gerek.

Suudi Arabistan'dan yıllık 40 milyon Dolar (1 milyar 557 milyon TL) seviyesinde cazip teklifler alan yıldız santrfor, avukatı aracılığıyla Al-Hilal ve Neom kulüpleri ile temas halinde.