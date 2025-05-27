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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Osimhen'e transfer için süre! Kalıyorum derse...

Galatasaray'dan Osimhen'e transfer için süre! Kalıyorum derse...

Çifte kupalı şampiyonda tüm gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Galatasaray, Nijeryalı golcünün geleceğiyle ilgili karar vermesi için süre tanıdı. İşte Cimbom'un transfer planı... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 06:51
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Galatasaray'dan Osimhen'e transfer için süre! Kalıyorum derse...

Şampiyonluk kutlamasında başrolde Victor Osimhen vardı.

Galatasaray'dan Osimhen'e transfer için süre! Kalıyorum derse...

Sabah'ta yer alan habere göre, "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" tezahüratlarına "Ben Galatasaray'ın oyuncusuyum! Neler olacağını göreceğiz" cevabını vermekle yetinen Osimhen'e sarı-kırmızılı kulüp bir hafta süre verdi.

Galatasaray'dan Osimhen'e transfer için süre! Kalıyorum derse...

Nijeryalı golcünün cevabına göre Galatasaray cephesi transfer planlamasını yapacak.

Galatasaray'dan Osimhen'e transfer için süre! Kalıyorum derse...

Osimhen kalmaya karar verirse, kaleci ve 10 numara takviyeleri için oyuncu satışı yapılması gerek.

Galatasaray'dan Osimhen'e transfer için süre! Kalıyorum derse...

Osimhen'in devam etmediği senaryoda ise limit problemi bulunmuyor.

Galatasaray'dan Osimhen'e transfer için süre! Kalıyorum derse...

Suudi Arabistan'dan yıllık 40 milyon Dolar (1 milyar 557 milyon TL) seviyesinde cazip teklifler alan yıldız santrfor, avukatı aracılığıyla Al-Hilal ve Neom kulüpleri ile temas halinde.

Galatasaray'dan Osimhen'e transfer için süre! Kalıyorum derse...

FİNAL MAÇINA ODAKLANDI!

Osimhen ayrıca bu Cumartesi oynanacak PSG-inter arasındaki Şampiyonlar Ligi finali sonucunu görmek istiyor.

Galatasaray'dan Osimhen'e transfer için süre! Kalıyorum derse...

Napoli ise oyuncusu için belirlediği 75 milyon Euro (3.3 milyar TL) serbest kalma maddesinde geri adım atmıyor ve bu parayı peşin olarak talep ediyor.

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