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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi! "Transferi imkansıza yakın"

Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi! "Transferi imkansıza yakın"

Galatasaray'da yaz transfer dönemi için gündeme tanıdık bir isim gelmişti: Sacha Boey. Alman basını, sarı kırmızılıların eski oyuncusunu transfer edebilme ihtimalinin imkansıza yakın olduğunu açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 10:22
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi! "Transferi imkansıza yakın"

'Avrupa'da başarı' parolası ile yaz dönemi çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, gündemine Sacha Boey'i almıştı.

Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi! "Transferi imkansıza yakın"

Sarı kırmızılılar, rekor bonservis ile Bayern Münih'e transfer ettiği oyuncu ile sağ bek bölgesini hazır hale getirmeyi planlıyordu.

Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi! "Transferi imkansıza yakın"

Basında transfere dair söylentiler artarken Alman basınından iddialara son noktayı koyacak bir açıklama geldi.

Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi! "Transferi imkansıza yakın"

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin dış basından derlediği habere göre; Galatasaray'ın Sacha Boey'i renklerine bağlaması imkansıza yakın.

Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi! "Transferi imkansıza yakın"

Sky Sports ve Bayern Münih'e yakın kaynaklar, buna sebep olarak finansal koşulları öne sürdü.

Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi! "Transferi imkansıza yakın"

Belirlenecek olan bonservis bedelinin ve Fransız yıldızın maaşının transferi Galatasaray için gerçekleştirilemez bir hedef kıldığı aktarıldı.

Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi! "Transferi imkansıza yakın"

Öte yandan Bundesliga temsilcisinin Sacha Boey'i takımda tutmak gibi bir niyeti olmadığı ve yaz transfer döneminde gidecekler listesine adının yazıldığı belirtildi.

Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi! "Transferi imkansıza yakın"

Sakatlık sebebi ile Bayern Münih'te beklenen katkıyı sunamayan Boey için en olası tekliflerin ise Premier Lig'den geldiği kaydedildi.

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