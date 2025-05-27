Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi! "Transferi imkansıza yakın"
Galatasaray'da yaz transfer dönemi için gündeme tanıdık bir isim gelmişti: Sacha Boey. Alman basını, sarı kırmızılıların eski oyuncusunu transfer edebilme ihtimalinin imkansıza yakın olduğunu açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (GS spor haberi)
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fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin dış basından derlediği habere göre; Galatasaray'ın Sacha Boey'i renklerine bağlaması imkansıza yakın.
Sky Sports ve Bayern Münih'e yakın kaynaklar, buna sebep olarak finansal koşulları öne sürdü.
Belirlenecek olan bonservis bedelinin ve Fransız yıldızın maaşının transferi Galatasaray için gerçekleştirilemez bir hedef kıldığı aktarıldı.
Öte yandan Bundesliga temsilcisinin Sacha Boey'i takımda tutmak gibi bir niyeti olmadığı ve yaz transfer döneminde gidecekler listesine adının yazıldığı belirtildi.
Sakatlık sebebi ile Bayern Münih'te beklenen katkıyı sunamayan Boey için en olası tekliflerin ise Premier Lig'den geldiği kaydedildi.
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