TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! Boca Juniors...

Futbolcular olarak geleceği planlamakta iyi değiliz. Çünkü futbolda her şey çok değişken, 6 ayda bir takım ya da ülke değiştiriyorsun. Bugün için hem anım hem geleceğim Galatasaray. En çok istediğim şey burada olmaktan keyif almak. Gelecek yıl ne olur bilmiyorum ama şu an buradayım ve mutluyum.