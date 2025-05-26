TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! Boca Juniors...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu olan Lucas Torreira'dan transfer sürecine dair çarpıcı açıklamalar geldi. Uruguaylı oyuncunun Boca Juniors sözleri dikkat çekti. GS SPOR HABERLERİ
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Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyerek 5. yıldızı takan Galatasaray'da yıldız futbolcu Lucas Torreira, La Cocina de Kesman YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Torreira şu ifadeleri kullandı.
"MUSLERA SAYESİNDE GALATASARAY'A GELDİM"
Futbolcular olarak geleceği planlamakta iyi değiliz. Çünkü futbolda her şey çok değişken, 6 ayda bir takım ya da ülke değiştiriyorsun. Bugün için hem anım hem geleceğim Galatasaray. En çok istediğim şey burada olmaktan keyif almak. Gelecek yıl ne olur bilmiyorum ama şu an buradayım ve mutluyum.
BOCA JUNIORS'TA OYNAMAK İSTERDİM"
Boca dünyasını seviyorum, hoşuma gidiyor. Orada oynamayı isterdim. Bu, benim çocukluğumdan beri içimde olan bir arzu. Hiçbir zaman teklif almadım, bu yüzden umutlandırmak istemem ama kariyerimin bir noktasında olacak gibi hissediyorum.
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