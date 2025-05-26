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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! Boca Juniors...

TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! Boca Juniors...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu olan Lucas Torreira'dan transfer sürecine dair çarpıcı açıklamalar geldi. Uruguaylı oyuncunun Boca Juniors sözleri dikkat çekti. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 16:11
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TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! Boca Juniors...

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyerek 5. yıldızı takan Galatasaray'da yıldız futbolcu Lucas Torreira, La Cocina de Kesman YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Torreira şu ifadeleri kullandı.

TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! Boca Juniors...

"MUSLERA SAYESİNDE GALATASARAY'A GELDİM"

Bıkmadan tekrar edeceğim: Neredeyse tamamen Fernando Muslera sayesinde Galatasaray'a geldim. Ona 'Nando, beni artık arama' diyordum. Tatildeydim, sürekli arayıp Galatasaray'ın beni istediğini, antrenörün benimle görüşmek istediğini söylüyordu. Türkiye'ye gitme planım yoktu ama sonra Galatasaray'la sözleşme imzaladım. Asla pişman değilim. Bana kupa kaldırma şansı verdiler. Çok mutluyum.

TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! Boca Juniors...

Avrupa'da neredeyse 10 yıldır oynuyorum. Güney Amerika'da, özellikle Uruguay'da birinci ligde hiç oynayamadım. Bu benim için bir eksiklik. Ama gerçekten bilmiyorum…

TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! Boca Juniors...

Futbolcular olarak geleceği planlamakta iyi değiliz. Çünkü futbolda her şey çok değişken, 6 ayda bir takım ya da ülke değiştiriyorsun. Bugün için hem anım hem geleceğim Galatasaray. En çok istediğim şey burada olmaktan keyif almak. Gelecek yıl ne olur bilmiyorum ama şu an buradayım ve mutluyum.

TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! Boca Juniors...

BOCA JUNIORS'TA OYNAMAK İSTERDİM"

Boca dünyasını seviyorum, hoşuma gidiyor. Orada oynamayı isterdim. Bu, benim çocukluğumdan beri içimde olan bir arzu. Hiçbir zaman teklif almadım, bu yüzden umutlandırmak istemem ama kariyerimin bir noktasında olacak gibi hissediyorum.

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