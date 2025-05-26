TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan genç golcüye kanca: Ali Habeşoğlu!
Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı takımın 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'un 20 yaşında, 1.90 boyundaki golcüsü Ali Habeşoğlu'yla anlaştığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
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Takımının geçen hafta Küçükçekmece Sinopspor'la oynadığı Play-Off maçında hat-trick yapan Ali Habeşoğlu, sezon içinde performansıyla U20 Milli Takımı'na seçildi.
Ayvalıkgücü'yle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan futbolcu dün Antalya'daki Play-Off finalinde Kahramanmaraş İstiklalspor önündeki 3-1'lik yenilginin üzüntüsünü yaşadı.
ALİ HABEŞOĞLU KİMDİR?
29 Temmuz 2004'te Hatay'da dünyaya gelen Ali Habeşoğlu, profesyonel futbol kariyerine Hatayspor altyapısında başladı. 9 Ağustos 2023'ten bu yana Ayvalıkgücü Belediyespor formasını giyen Ali, bu sezon çıktığı 30 maçta 22 gol/1 asist katkısı sundu.
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