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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan genç golcüye kanca: Ali Habeşoğlu!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan genç golcüye kanca: Ali Habeşoğlu!

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı takımın 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'un 20 yaşında, 1.90 boyundaki golcüsü Ali Habeşoğlu'yla anlaştığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 16:44
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan genç golcüye kanca: Ali Habeşoğlu!

Süper Lig'de üst üste üçüncü, toplamda 25'inci kez şampiyon olarak formasına 5'inci yıldız takma hakkını elde eden Galatasaray'ın ilk genç transfer hamlesini yapıp 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'un 20 yaşında, 1.90 boyundaki golcüsü Ali Habeşoğlu'yla anlaştığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan genç golcüye kanca: Ali Habeşoğlu!

Sarı-kırmızılıların Ayvalıkgücü'yle 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynayan genç milli futbolcuyu 4 yıllığına renklerine bağladığı, kamp döneminin ardından tecrübe kazanması için yeni sezonda 1'inci Lig'e kiralık yollamayı planladığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan genç golcüye kanca: Ali Habeşoğlu!

Hatayspor'da profesyonel olup 2 yıl önce Somaspor'dan Ayvalık'a transfer olan Ali Habeşoğlu bu sezon 3'üncü Lig'de 21 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan genç golcüye kanca: Ali Habeşoğlu!

Takımının geçen hafta Küçükçekmece Sinopspor'la oynadığı Play-Off maçında hat-trick yapan Ali Habeşoğlu, sezon içinde performansıyla U20 Milli Takımı'na seçildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan genç golcüye kanca: Ali Habeşoğlu!

Ayvalıkgücü'yle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan futbolcu dün Antalya'daki Play-Off finalinde Kahramanmaraş İstiklalspor önündeki 3-1'lik yenilginin üzüntüsünü yaşadı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan genç golcüye kanca: Ali Habeşoğlu!

ALİ HABEŞOĞLU KİMDİR?

29 Temmuz 2004'te Hatay'da dünyaya gelen Ali Habeşoğlu, profesyonel futbol kariyerine Hatayspor altyapısında başladı. 9 Ağustos 2023'ten bu yana Ayvalıkgücü Belediyespor formasını giyen Ali, bu sezon çıktığı 30 maçta 22 gol/1 asist katkısı sundu.

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