TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan genç golcüye kanca: Ali Habeşoğlu!

Süper Lig'de üst üste üçüncü, toplamda 25'inci kez şampiyon olarak formasına 5'inci yıldız takma hakkını elde eden Galatasaray'ın ilk genç transfer hamlesini yapıp 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'un 20 yaşında, 1.90 boyundaki golcüsü Ali Habeşoğlu'yla anlaştığı iddia edildi.