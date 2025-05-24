CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Çanakkale Köprüsü'nde sarı-kırmızı görüntü!

Çanakkale Köprüsü'nde sarı-kırmızı görüntü!

Çanakkale Köprüsü, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'deki 25. şampiyonluğu nedeniyle sarı-kırmızı renklere büründü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 23:57 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 00:13
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çanakkale Köprüsü'nde sarı-kırmızı görüntü!

Galatasaray bu sezon büyük bir başarıya imza attı ve ligde şampiyonluğunu ilan etti.

Bu başarının ardından yurdun çeşitli yerlerinden dikkat çeken kareler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğu sonrasında 1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı renklerle ışıklandırıldı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde; Galatasaray'ın, 2024/25 sezonunda şampiyon olması dolayısıyla ışık gösterisi yapıldı.

Buruk: Bu tür ayrılıklar zor oluyor!
G.Saraylı o isim ABD yolcusu!
DİĞER
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oluyor! İşte Cimbom'u bekleyen devler ve gireceği torba...
Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul Programı'nda önemli açıklamalar! Başkan Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
G.Saray'dan Osimhen açıklaması
F.Bahçe'nin Devler Ligi yolu belli oluyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Almanya Kupası Stuttgart'ın! Almanya Kupası Stuttgart'ın! 23:46
"Her zamanki oyunumuzu sahaya yansıttık" "Her zamanki oyunumuzu sahaya yansıttık" 22:46
Muşspor 2. Lig'e yükseldi! Muşspor 2. Lig'e yükseldi! 22:44
G.Saray'dan Osimhen açıklaması G.Saray'dan Osimhen açıklaması 22:31
F.Bahçe'nin Devler Ligi yolu belli oluyor! F.Bahçe'nin Devler Ligi yolu belli oluyor! 22:30
Buruk: Bu tür ayrılıklar zor oluyor! Buruk: Bu tür ayrılıklar zor oluyor! 21:53
Daha Eski
G.Saray takım otobüsüne saldırı! G.Saray takım otobüsüne saldırı! 21:51
Mertens'ten ayrılık açıklaması! Mertens'ten ayrılık açıklaması! 21:36
F.Bahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde şok! F.Bahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde şok! 21:17
Sunderland Premier Lig'de! Sunderland Premier Lig'de! 19:26
R. Madrid'de Ancelotti ve Modric'e veda! R. Madrid'de Ancelotti ve Modric'e veda! 19:19
Buruk: Kazanarak bitirmek çok önemli Buruk: Kazanarak bitirmek çok önemli 18:36