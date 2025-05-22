Dursun Özbek: Galatasaray taraftarı Yenikapı'ya sığmayacak!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ

"KUTLAMALAR YENİKAPI'DA OLACAK"

Şampiyonluk kutlamaları Yenikapı'da olacak. Galatasaray taraftarı oraya bile sığmayacak. Galatasaray taraftarları için GS Plus uygulamasını hayata geçiriyoruz. Taraftarlar, Yenikapı'ya bu uygulama ile girecek. Premium üyeler için ekstra hizmetler olacak. GS Store'da indirim, Yenikapı'da özel bir alan ve GS Para bölümü olacak. Bilet almak için de öncelik olacak. Ayrıca Yenikapı'daki kutlamayı izleme şansları olacak. Galatasaray taraftarından GS Plus'ı indirmelerini ve rekor kırmalarını istiyorum.

🦁 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Taraftarlarımız, Yenikapı'daki kutlamalara GS Plus uygulamasını indirerek giriş yapacaklar. GS Plus Premium üyelerine de kutlama alanında özel bir yer ayırıyoruz. pic.twitter.com/wpMQpAexQI — A Spor (@aspor) May 22, 2025

OKAN BURUK: MAYISLAR BİZİMDİR

Üst üste üçüncü şampiyonluk, çok mutlu ve gururluyuz. hep beraber başardık. Mayıslar bizimdir. İnşallah dördüncü ve beşinci şampiyonluğa yürüyeceğiz.

🦁 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Üst üste 3'üncü şampiyonluğu yaşıyoruz. Hep beraber yine başardık. ❝Mayıslar bizimdir❞ dedik, mayısta yine şampiyonuz. İnşallah 4'üncü 5'inci şampiyonluğa da hep beraber yürüyeceğiz. pic.twitter.com/xSXdZhINhh — A Spor (@aspor) May 22, 2025

MUSLERA: 5 YILDIZ KUTLAMASI İÇİN YENİKAPI'YA BEKLİYORUZ

"Takım kaptanları olarak; gerçek ve Türkiye'de ilk olan 5. yıldız kutlaması için taraftarlarımızı Yenikapı'ya bekliyoruz."