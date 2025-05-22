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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Dursun Özbek: Galatasaray taraftarı Yenikapı'ya sığmayacak!

Dursun Özbek: Galatasaray taraftarı Yenikapı'ya sığmayacak!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk kutlamaları için gün sayan sarı kırmızılılarda başkan Özbek, taraftara mesaj gönderdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 10:37 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 11:05
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Dursun Özbek: Galatasaray taraftarı Yenikapı'ya sığmayacak!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ

"KUTLAMALAR YENİKAPI'DA OLACAK"

Şampiyonluk kutlamaları Yenikapı'da olacak. Galatasaray taraftarı oraya bile sığmayacak. Galatasaray taraftarları için GS Plus uygulamasını hayata geçiriyoruz. Taraftarlar, Yenikapı'ya bu uygulama ile girecek. Premium üyeler için ekstra hizmetler olacak. GS Store'da indirim, Yenikapı'da özel bir alan ve GS Para bölümü olacak. Bilet almak için de öncelik olacak. Ayrıca Yenikapı'daki kutlamayı izleme şansları olacak. Galatasaray taraftarından GS Plus'ı indirmelerini ve rekor kırmalarını istiyorum.

OKAN BURUK: MAYISLAR BİZİMDİR

Üst üste üçüncü şampiyonluk, çok mutlu ve gururluyuz. hep beraber başardık. Mayıslar bizimdir. İnşallah dördüncü ve beşinci şampiyonluğa yürüyeceğiz.

MUSLERA: 5 YILDIZ KUTLAMASI İÇİN YENİKAPI'YA BEKLİYORUZ

"Takım kaptanları olarak; gerçek ve Türkiye'de ilk olan 5. yıldız kutlaması için taraftarlarımızı Yenikapı'ya bekliyoruz."

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