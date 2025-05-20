Osimhen’den 5. yıldız paylaşımı!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Victor Osimhen, 2024-25 sezonunda kazanılan şampiyonluğun en önemli aktörlerinden biri haline geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, başarılı performansı sonrası Nijeryalı golcünün bonservisini almak adına girişimlerine hız verirken Osimhen'den dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Yıldız futbolcu, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray logosunun üzerine 5. yıldızı yerleştirdi. Osimhen'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken taraftarlardan da yoğun ilgi gördü.