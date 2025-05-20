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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen’den 5. yıldız paylaşımı!

Osimhen’den 5. yıldız paylaşımı!

Galatasaray’ın golcü ismi Victor Osimhen, sosyal medya hesabından 5. yıldız vurgusu yaptığı dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Nijeryalı futbolcunun bu paylaşımı, Galatasaraylı futbolseverler tarafından yoğun ilgi gördü ve yorum yağmuruna tutuldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 14:49
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Osimhen’den 5. yıldız paylaşımı!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Victor Osimhen, 2024-25 sezonunda kazanılan şampiyonluğun en önemli aktörlerinden biri haline geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, başarılı performansı sonrası Nijeryalı golcünün bonservisini almak adına girişimlerine hız verirken Osimhen'den dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Yıldız futbolcu, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray logosunun üzerine 5. yıldızı yerleştirdi. Osimhen'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken taraftarlardan da yoğun ilgi gördü.

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