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Yıldızların altında

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray tarihi bir başarıya imza attı. 2000'lerden itibaren 21. yüzyılda şampiyonlukların tek adresi olan sarı-kırmızılılar, 12 şampiyonluk aldı. Bu sezon 19. kez Türkiye Kupası'nı da müzesine taşıyan Aslan, 2000'li yıllarda 7 kez bu kupada zirveye çıktı. Cimbom, Süper Kupa'da da 2000'li yıllarda 6 kez zaferini ilan etti. Son 25 yıllık süreçte ezeli rakiplerini geçen Galatasaray, tarihe geçti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 06:51
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Yıldızların altında

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray tarihi bir başarıya imza attı. 2000'lerden itibaren 21. yüzyılda şampiyonlukların tek adresi olan sarı-kırmızılılar, 12 şampiyonluk aldı. Bu sezon 19. kez Türkiye Kupası'nı da müzesine taşıyan Aslan, 2000'li yıllarda 7 kez bu kupada zirveye çıktı. Cimbom, Süper Kupa'da da 2000'li yıllarda 6 kez zaferini ilan etti. Son 25 yıllık süreçte ezeli rakiplerini geçen Galatasaray, tarihe geçti.

10 SENEDE ULAŞTI

Sarı-kırmızılılar, 3. ve 4. yıldızı formasına ekleyen ilk takım olurken, 5. yıldızda da benzer başarıyı gösterdi. Dün akşam sahasındaki Kayserispor maçında şampiyonluğunu ilan eden Cimbom, 25. şampiyonlukla 5. yıldızı taktı. 2001-2002 sezonunda 3. yıldızı alan Aslan, 2014- 2015 sezonunda da 4. yıldızı takmıştı. Tam 10 sene sonra bu kez 5. yıldız coşkusu yaşandı. Galatasaray sadece 23 senede 3 farklı yıldız alarak unutulmaz bir başarıya imza attı.

ICARDI'DEN MUTLUSU YOK

Şampiyonluk gününde RAMS Park'ta maçı seyreden Mauro İcardi, "Çok mutluyuz. İkinci yarıda yoktum ama takım çok iyi şekilde devam etti. Çok iyi transferler yapıldı. İyi oyunculardan oluşan bir grubuz ve bu grupla hem ligi hem de kupayı kazanmayı başardık" diye aktardı.

ÇAĞIRDILAR VE GELDİM

Mario Lemina, çok iyi bir takımla şampiyon olduklarını kaydedip, "Geldiğimde zaten iyi oynayan bir takım vardı. Uzun bir yoldan sonra bunu kazandığımız için çok mutluyum. Çağırdılar ve geldim. Galatasaray'ı çok seviyordum. Şu anda yardımcı olabildiğim için çok gururluyum" dedi.

OKAN BURUK TARİH YAZDI

Okan Buruk, tarihe geçti. Üst üste 3 şampiyonluk kazanan Buruk, Fatih Terim ve Brian Birch'ten sonra kulüpte 3 ve üstü seri şampiyonluklar elde eden ilk hoca oldu. Futbolcu ve teknik direktör olarak 11. lig şampiyonluğunu kazanan 51 yaşındaki hoca antrenörlük kariyerinde 4 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa aldı.

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