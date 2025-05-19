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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Allah'a şükürler olsun

Allah'a şükürler olsun

Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, şampiyonluğun ardından duygularını paylaştı. Buruk, "İnanılmaz bir ortam, tüylerim diken diken. Allah'a şükürler olsun. Hem bana hem Galatasaray'a bu kadar güzel insanların olduğu takım izletiyor. Takımımla gurur duyuyorum. 5. yıldızı tamamladık, hedefimiz seneye tekrar şampiyon olmak. Oyuncularla, camia ile gurur duyuyorum. Allah'a şükürler olsun" dedi. Gelecek sene de şampiyon olacaklarını aktaran başarılı hoca, "Hedefimiz gelecek sezon yine şampiyon olmak! Oyuncu olarak 4 şampiyonluk yaşadım, şimdi hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak" yorumunda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 06:51
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Allah'a şükürler olsun

Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, şampiyonluğun ardından duygularını paylaştı. Buruk, "İnanılmaz bir ortam, tüylerim diken diken. Allah'a şükürler olsun. Hem bana hem Galatasaray'a bu kadar güzel insanların olduğu takım izletiyor. Takımımla gurur duyuyorum. 5. yıldızı tamamladık, hedefimiz seneye tekrar şampiyon olmak. Oyuncularla, camia ile gurur duyuyorum. Allah'a şükürler olsun" dedi. Gelecek sene de şampiyon olacaklarını aktaran başarılı hoca, "Hedefimiz gelecek sezon yine şampiyon olmak! Oyuncu olarak 4 şampiyonluk yaşadım, şimdi hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak" yorumunda bulundu.

RAMS PARK BAYRAM YERİ

Galatasaray, Süper Lig 2023- 2024 sezonunu şampiyon tamamladı, Rams Park tarihi anlara sahne oldu. Sarı-kırmızılılar, Kayserispor karşısında aldığı galibiyetle 25. kez şampiyonluğa ulaşırken, tribünlerdeki taraftarlar adeta sevinç seline kapıldı. Yaklaşık 55 bin G.Saraylı taraftar, son düdüğün ardından statta büyük coşku yaşadı. Tribünlerde sarı-kırmızı bayraklar dalgalanırken, "Şampiyon Cimbom" tezahüratları dakikalarca susmadı.

DÖR BİR YANDA KUTLAMA

5. yıldızı armasına işleyen Galatasaraylılar tarihi zaferi doyasıya kutladılar. Doğu tribününe asılan ve çatıdan zemine kadar uzanan dev pankart büyük alkış alırken, stat zeminine kurulan platformlarla görkemli bir şampiyonluk töreni düzenlendi. "Niyet hayır, akıbet hayır. İyiler sonunda mutlaka kazanır" yazılı pankart ise alkış aldı. Marşlar ve meşaleler eşliğinde kutlamalar gece boyunca devam etti. Türkiye'nin dört bir yanında şampiyonluk kutlandı.

KASAYI DOLDURACAK

Süper Lig'deki şampiyonluğuyla beraber büyük bir mutluluk yaşayan Galatasaray, kasasını da dolduracak. Ligi zirvede bitirmeyi garantileyen Aslan, 71.1 milyon TL'lik para ödülünün de sahibi olacak. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olan Cimbom, 5 yıldızlı forma ve ürünlerle de ciddi bir ekonomik gelir elde edecek.

19 MAYIS KUTLAMASI

RAMS Park'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Sarı-kırmızılı tribünlerde "Bütün büyük zaferler, küçük bir adımla başlar. Yüzyıllar geçse de unutulmayacak 19 Mayıs'ta atılan adımlar!" yazılı dev bir pankart yer aldı. Ayrıca Okan Buruk ve futbolcular da 19 Mayıs'a özel tişörtlerle sahaya geldi.

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