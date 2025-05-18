TRANSFER HABERİ - Muslera'dan Galatasaray'a şoke eden yanıt!
Galatasaray'da adını tarihe yazdıran ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera hakkında flaş bir gelişme yaşanıyor. Uruguaylı eldivenden yönetime şoke eden bir sözleşme yanıtı geldi. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanan Young Boys maçında ıslıklanan Muslera'nın o maçta yaşananları unutmadığı ve bu yüzden de yeni sözleşme teklifine şimdilik 'Evet' demediği öğrenildi.
Sarı kırmızılı yönetim, Fernando Muslera'yı ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.
2011 yılından beri Galatasaray'da forma giyen başarılı eldiven bu sezon 41 karşılaşmada 53 gol yerken kalesini 11 kez gole kapatma başarısı gösterdi.
DİĞER