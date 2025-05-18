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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Muslera'dan Galatasaray'a şoke eden yanıt!

TRANSFER HABERİ - Muslera'dan Galatasaray'a şoke eden yanıt!

Galatasaray'da adını tarihe yazdıran ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera hakkında flaş bir gelişme yaşanıyor. Uruguaylı eldivenden yönetime şoke eden bir sözleşme yanıtı geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 12:01
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TRANSFER HABERİ - Muslera'dan Galatasaray'a şoke eden yanıt!

Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

TRANSFER HABERİ - Muslera'dan Galatasaray'a şoke eden yanıt!

Takvim'in haberine göre, Uruguaylı file bekçisinin takımda 1 yıl daha kalması için yönetimden büyük bir baskı var.

TRANSFER HABERİ - Muslera'dan Galatasaray'a şoke eden yanıt!

Sarı kırmızılıların 'Bizimle 1 yıl daha kal' diye teklif yaptığı tecrübeli kaleciden şok bir cevap geldi.

TRANSFER HABERİ - Muslera'dan Galatasaray'a şoke eden yanıt!

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanan Young Boys maçında ıslıklanan Muslera'nın o maçta yaşananları unutmadığı ve bu yüzden de yeni sözleşme teklifine şimdilik 'Evet' demediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Muslera'dan Galatasaray'a şoke eden yanıt!

Sarı kırmızılı yönetim, Fernando Muslera'yı ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Muslera'dan Galatasaray'a şoke eden yanıt!

2011 yılından beri Galatasaray'da forma giyen başarılı eldiven bu sezon 41 karşılaşmada 53 gol yerken kalesini 11 kez gole kapatma başarısı gösterdi.

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