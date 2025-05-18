Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşımlar!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u konuk etti.
Cimbom'da bu mücadelede Barış Alper Yılmaz, takımının 2. golünü kaydetti.
Yıldız futbolcu golü takım arkadaşlarıyla sefile yaparak kutladı. Sarı-kırmızılılar, bu gol sevinciyle dikkat çeken paylaşımlarda bulundular.
İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN PAYLAŞIMLAR:
📸 Gülümseyin, çekiyoruz. 😎 pic.twitter.com/X8hUnZWDKV— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 18, 2025
⚽️ Sahalarda selfie akımına noktayı koyuyoruz. 🤳 pic.twitter.com/xseLEx6RgS— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 18, 2025