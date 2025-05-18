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Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşımlar!

Galatasaray'dan, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk ettikleri mücadele esnasında dikkat çeken paylaşımlar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 20:39 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 20:41
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Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşımlar!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u konuk etti.

Cimbom'da bu mücadelede Barış Alper Yılmaz, takımının 2. golünü kaydetti.

Yıldız futbolcu golü takım arkadaşlarıyla sefile yaparak kutladı. Sarı-kırmızılılar, bu gol sevinciyle dikkat çeken paylaşımlarda bulundular.

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