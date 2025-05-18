Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik!

Galatasaray'ın Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup etmesi ile birlikte Trendyol Süper Lig'de bitime iki hafta kala şampiyon kesinleşti. Cimbom'un mutlu sona ulaşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından tebrik paylaşımında bulundu.

Başkan Erdoğan, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." dedi.

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