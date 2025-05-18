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Haberler Galatasaray Galatasaray 3-0 Bellona Kayserispor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Galatasaray 3-0 Bellona Kayserispor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 18:57 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 21:04
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Galatasaray 3-0 Bellona Kayserispor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, beraberliğin dahi şampiyonluk için yettiği mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuç ile birlikte Galatasaray, 2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nu şampiyonlukla tamamladı.

Sezonu çifte kupa ile noktalayan Cimbom, armasına beşinci yıldızı ekleme hakkını kazanan ilk takım oldu.

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AÇILIŞ MASKELİ KAHRAMAN'DAN

Galatasaray'ın ilk golü, dakika 26'da Victor Osimhen'den geldi. Taraftarların da Nijeryalı yıldıza yoğun ilgi gösterdiği maçta Osimhen'in golünün anonsunu kızı Hailey yaptı.

Osimhen attı kızı anonsu yaptı! Devamını Oku BUNU DA OKU

BARIŞ'TAN ŞAMPİYONLUK SELFİE'Sİ

Sarı kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, 29. dakikada attığı golü takım arkadaşları ile "selfie" çekerek kutladı. Bu gol ile birlikte RAMS Park'ta fark 2'ye çıktı.

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PENALTIYI MUSLERA KULLANDI

Galatasaray'ın dakika 87'de VAR'dan kazandığı penaltıyı tribünlerin tezahüratları üzerine Fernando Muslera kullandı. Muslera'nın golü ile skor belirlendi: 3-0.

Muslera, maçın son dakikalarında kalesinde yere çömelerek duygusal anlar yaşadı.

2025'TE 25. ŞAMPİYONLUK

Süper Lig'de futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, şampiyonluk sayısını 11'e yükseltti. Buruk, Süper Lig tarihinde üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan 4. teknik direktör oldu.

Buruk, Türkiye Kupası'nı ise futbolculuk kariyerinde 5, teknik adam olarak ise 2 kez kaldırdı. Toplamda şampiyonluk sayısını 7'ye taşıyan Buruk, kupada da en fazla kazanan isim konumunda.

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GELENEK SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk, Türk teknik adamların şampiyon olma geleneğini devam ettirdi. 2007-2008 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla başlayan süreçte son 18 yıl üst üste Türk teknik adamlar şampiyon oldu.

ALTI FUTBOLCUNUN İLK ŞAMPİYONLUK HEYECANI

Galatasaray'da 6 futbolcu ilk kez şampiyonluk mutluluğu yaşadı. Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Senegalli sol bek Ismail Jakobs, milli futbolcu Eren Elmalı, Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, milli hücum oyuncusu Ahmed Kutucu ve genç kanat oyuncusu Berat Luş, kariyerlerinde ilk defa en üst düzey bir lig organizasyonunda şampiyon oldu.

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