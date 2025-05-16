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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Polonyalı kaleci Marcin Bulka'ya teklif yaptı!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Polonyalı kaleci Marcin Bulka'ya teklif yaptı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da '1' numaralı gündem kaleci takviyesi... Muslera'nın yerini önemli bir isimle doldurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Oblak, Lunin, Alisson ve Ederson'un ardından Nice'in kalecisi Bulka'yı da listesine ekledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 06:51
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Polonyalı kaleci Marcin Bulka'ya teklif yaptı!

Dile kolay tam 14 senedir G.Saray'ın kalesini koruyor Fernando Muslera...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Polonyalı kaleci Marcin Bulka'ya teklif yaptı!

Bu süreye 18 kupa sığdıran ve 19'uncusuna sadece 1 puan uzaklıkta olan Uruguaylı eldiven, sezon sonunda futbol kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Polonyalı kaleci Marcin Bulka'ya teklif yaptı!

Nando'nun vedasına hazırlanan G.Saray yönetimi bu boşluğu doldurmanın kolay olmadığını bildiği için erkenden çok sayıda dünya yıldızı ile temasa geçmeye başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Polonyalı kaleci Marcin Bulka'ya teklif yaptı!

Kendisini ispatlamış ve kalede Muslera'nın boşluğunu dolduracak isimlerle temasa geçen yönetim, Andriy Lunin, Alisson Becker, Ederson ve Jan Oblak için nabız yoklamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Polonyalı kaleci Marcin Bulka'ya teklif yaptı!

Geniş bir liste oluşturan sarı-kırmızılılar şimdi de Nice forması giyen Polonyalı Marcin Bulka'ya teklif yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Polonyalı kaleci Marcin Bulka'ya teklif yaptı!

Bu isimler haricinde Uğurcan, Berke, Brazao ve Perri ile ilgili de girişimlerde bulunan yönetim, yazın gaza basacak.

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