TRANSFER HABERİ - Galatasaray Polonyalı kaleci Marcin Bulka'ya teklif yaptı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da '1' numaralı gündem kaleci takviyesi... Muslera'nın yerini önemli bir isimle doldurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Oblak, Lunin, Alisson ve Ederson'un ardından Nice'in kalecisi Bulka'yı da listesine ekledi. İşte detaylar...
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Kendisini ispatlamış ve kalede Muslera'nın boşluğunu dolduracak isimlerle temasa geçen yönetim, Andriy Lunin, Alisson Becker, Ederson ve Jan Oblak için nabız yoklamıştı.
Geniş bir liste oluşturan sarı-kırmızılılar şimdi de Nice forması giyen Polonyalı Marcin Bulka'ya teklif yaptı.
Bu isimler haricinde Uğurcan, Berke, Brazao ve Perri ile ilgili de girişimlerde bulunan yönetim, yazın gaza basacak.
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