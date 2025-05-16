GALATASARAY TRANSFER HABERİ- Süper Lig ekibinden Köhn bombası!

Yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Göztepe'ye sol bek pozisyonu için bomba bir isim teklif edildiği iddia edildi.

Yeni Asır'ın haberine göre, bonservisi Galatasaray'da olan ve geçen sezonu kiralık olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de geçiren Derrick Köhn'ün, Göztepe'ye menajerler aracılığıyla önerildiği öğrenildi.