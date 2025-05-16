GALATASARAY TRANSFER HABERİ- Süper Lig ekibinden Köhn bombası!
Galatasaray, Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn için kararını verdi. Gelecek sezonda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 26 yaşındaki sol bekin Süper Lig ekibine kiralanacağı belirtildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Werder Bremen Köhn'ün satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıklarken, Galatasaray'ın da futbolcuyu Türkiye'de bir kulübe kiralamasına kesin gözüyle bakılıyor.
Deneyimli futbolcu Bundesliga'da bu sezon 17'si ilk 11'de olmak üzere 29 karşılaşmaya çıktı.
Köhn bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asist yaptı.
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