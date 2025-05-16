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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ- Süper Lig ekibinden Köhn bombası!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ- Süper Lig ekibinden Köhn bombası!

Galatasaray, Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn için kararını verdi. Gelecek sezonda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 26 yaşındaki sol bekin Süper Lig ekibine kiralanacağı belirtildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 10:19
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GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig ekibinden Köhn bombası!

Yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Göztepe'ye sol bek pozisyonu için bomba bir isim teklif edildiği iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig ekibinden Köhn bombası!

Yeni Asır'ın haberine göre, bonservisi Galatasaray'da olan ve geçen sezonu kiralık olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de geçiren Derrick Köhn'ün, Göztepe'ye menajerler aracılığıyla önerildiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig ekibinden Köhn bombası!

26 yaşındaki Alman sol bekin Eyüpspor ile birlikte bir Süper Lig kulübüne daha teklif edildiği gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig ekibinden Köhn bombası!

Werder Bremen Köhn'ün satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıklarken, Galatasaray'ın da futbolcuyu Türkiye'de bir kulübe kiralamasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig ekibinden Köhn bombası!

Deneyimli futbolcu Bundesliga'da bu sezon 17'si ilk 11'de olmak üzere 29 karşılaşmaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig ekibinden Köhn bombası!

Köhn bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asist yaptı.

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