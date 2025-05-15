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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Şimdi sıra şampiyonlukta

Şimdi sıra şampiyonlukta

Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası zaferinin ardından 5. yıldıza değindi, “Kupa çok değerli. Şimdi hedef şampiyonluğumuzu ilan etmek” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 06:51
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Şimdi sıra şampiyonlukta

Teknik direktörlük kariyerinde 6. kez kupa kazanma sevinci yaşayan Okan Buruk, Trabzonspor finalinin ardından konuştu. Galatasaray'ın teknik patronu, "Çok mutluyuz. Hem iki takımı hem de iki takımın seyircisini tebrik etmek gerekiyor. Müthiş bir atmosfer vardı. Biz kazandık ama Trabzonspor da büyük emek verdi, onları da tebrik etmek istiyorum. Bu kupayı kazanmak çok değerli. Şimdi bu moralle İstanbul'a gidip şampiyonluğu kazanmak istiyoruz" yorumunu yaptı.

KAZANMAK GURUR VERİCİ

Okan Buruk, "Başkanımıza, yöneticilerimize hayırlı olsun. Onların da büyük emekleri var. Şimdi hedefimiz şampiyonluğumuzu ilan etmek. Önemli bir emek sarf ediyoruz oyuncularımla birlikte. Onlara teşekkür etmek istiyoruz. Kazanan takım olmak gurur verici. Özellikle Fenerbahçe deplasmanıyla birlikte, Konya deplasmanı, buradaki oyun... Çok istedik, hedefledik ve kazandık" diye aktardı.

KUPA KRALI OKAN BURUK

Okan Buruk hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde kazandığı kupalarla dikkat çekiyor. Buruk, futbolcu ve teknik adam olarak Türkiye Kupası'nda 7 şampiyonluk kazandı. Futbolculuğunda Galatasaray ve Beşiktaş ile 5 kez, teknik adam olarak da Akhisarspor ve Galatasaray ile 2 kez mutlu sona ulaştı. Başarılı çalıştırıcı, Galatasaray'daki teknik adamlık döneminde de ilk kupa zaferini yaşadı.

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