Gaziantep'te büyük coşku!

Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapan Gaziantep'te müthiş bir coşku yaşandı. Dev maç öncesi şehirde büyük bir hareketlilik oldu. İki takım taraftarlarının dostluk görüntüsü ayakta alkışlandı. Gün boyunca iki takım taraftarları birlikte hareket etti. Aynı zamanda maçın yapıldığı Gaziantep Stadı'nda da taraftarlar harika bir atmosfer oluşturdu. Hem stat çevresinde hem de tribünlerde taraftarlar takımlarına destek verdi. Gaziantep'te uzun yıllar unutulmayacak bir final oynandı.

TÜRKIYE'NIN EN BÜYÜĞÜ

Sarı-kırmızılı kulüp, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu sonrası özel bir tişörtü satışa çıkardı. GS Store'larda bugünden itibaren kazanılan kupa sayısına uygun olarak 'Türkiye'nin en büyüğü, Türkiye Kupası şampiyonu-19' yazılı bir tişört tasarlandı. Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımı sonrası taraftarlar tişörtlere büyük ilgi gösterdi.

FİLİSTİN'E DEV DESTEK

Gaziantep'teki kupa finalinde Trabzonspor ve Galatasaray taraftarları Filistin'i unutmadı. Hem statta hem de stat çevresinde Filistin için destek pankartları hazırlandı. Gaziantep Stadı'nda da tribünlere Filistin için bayraklar asıldı. Ayrıca müsabaka öncesinde iki takım taraftarları karşılıklı "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şeklinde tezahürat yaptı.

DOSTLUK YEMEĞİ

Gaziantep şehrinin yöneticileri ile Trabzonspor ve Galatasaray'ın temsilcileri maç öncesi dostluk yemeğinde bir araya geldi. Gaziantep Gastronomi Akademisi Uygulama Restoranı'nda düzenlenen dostluk yemeğine Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, iki kulübün başkanları Ertuğrul Doğan ile Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve kulüplerin üyeleri katıldı.

MONTELLA DA TRİBÜNDE

Gaziantep'teki dev finalde spor, siyaset ve iş dünyasından birçok isim tribünde yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası finalini A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella da yerinde izledi.

5. YILDIZLAR SAHNEDE

Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken 8 puan farkla lider olan Galatasaray'da taraftarlar 5 yıldızlı formalarla maça geldi. 25. şampiyonluğa hazırlanan sarı-kırmızılı taraftarlar, Gaziantep'te 5 yıldızlı formalar ve bayraklar kullandı.

BAKANLAR BİRLİKTE İZLEDİ

Gaziantep'teki Ziraat Türkiye Kupası finalini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da izledi. Bak ile Uraloğlu, Gaziantep Stadı'ndaki dev finali büyük bir heyecanla tribünden takip etti.

VALİ'YE ZİYARET

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp yöneticileriyle birlikte Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti. Ziyarete Başkan Yardımcıları Nevzat Kaya ve Murat İskender ile Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Gözde Atasoy da katıldı. Başkan Doğan, Vali Çeber'e isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti. Vali Çeber ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Doğan'a kahve takımı takdim etti.

BAŞKAN HORON TEPTİ

Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te renkil görüntülere sahne oldu. Gün boyu şehirde tur atan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dev final öncesi Gaziantep'te taraftarlarla birlikte horon tepti. Federasyon bu anları, "Gaziantep'te dostluk horonu" açıklamasıyla paylaştı.

DOĞAN LOCADA İZLEDİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, finalde protokolü terk etti. Doğan, maçı Trabzonspor taraftarlarına ayrılan bölümdeki locadan takip etti. Doğan'a yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

UĞURCAN SON ANDA!

Lligdeki Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle durumu belirsiz olan Uğurcan, dün ilk 11'de sahaya büyük bir fedakarlık yaparak çıktı. Isınmada sıkıntı yaşayan Uğurcan'a sağlık ekibi müdahale etti, sorun olmadı.