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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Jackson Tchatchoua gelişmesi! Maliyeti belli oldu

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Jackson Tchatchoua gelişmesi! Maliyeti belli oldu

Yeni sezon öncesi sağ bek takviyesi yapmayı hedefleyen Galatasaray, rotasını İtalya'ya döndü. Sarı kırmızılıların listesinde yer alan Jackson Tchatchoua ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Hellas Verona, oyuncu için talep ettiği ücreti açıklarken yarışa yeni takımlar dahil oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 18:24
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Jackson Tchatchoua gelişmesi! Maliyeti belli oldu

Yeni sezon için sağ bek transferi hedefleyen Galatasaray, gündemine Jackson Tchatchoua'yı aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Jackson Tchatchoua gelişmesi! Maliyeti belli oldu

Sarı kırmızılıların Kamerunlu oyuncunun kulübü Hellas Verona ile ilk teması kurduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Jackson Tchatchoua gelişmesi! Maliyeti belli oldu

Serie A temsilcisi, 23 yaşındaki yetenekli sağ bek için 10 milyon Euro civarında bir fiyat çıkardı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Jackson Tchatchoua gelişmesi! Maliyeti belli oldu

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Fransız basınından derlediği habere göre, Tchatchoua'nın talipleri arttı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Jackson Tchatchoua gelişmesi! Maliyeti belli oldu

Sarı kırmızılı yönetimin pazarlıklarını sürdürdüğü oyuncu için Everton, Torino, Olympique Marsilya devreye girdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Jackson Tchatchoua gelişmesi! Maliyeti belli oldu

Bu sezon Verona forması ile tüm kulvarlarda neredeyse tamamı ilk 11'de olmak üzere 35 maça çıkan Kamerunlu sağ bek, 2 gol/2 asist katkısı sundu.

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