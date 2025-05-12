TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Jackson Tchatchoua gelişmesi! Maliyeti belli oldu
Yeni sezon öncesi sağ bek takviyesi yapmayı hedefleyen Galatasaray, rotasını İtalya'ya döndü. Sarı kırmızılıların listesinde yer alan Jackson Tchatchoua ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Hellas Verona, oyuncu için talep ettiği ücreti açıklarken yarışa yeni takımlar dahil oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Fransız basınından derlediği habere göre, Tchatchoua'nın talipleri arttı.
Sarı kırmızılı yönetimin pazarlıklarını sürdürdüğü oyuncu için Everton, Torino, Olympique Marsilya devreye girdi.
Bu sezon Verona forması ile tüm kulvarlarda neredeyse tamamı ilk 11'de olmak üzere 35 maça çıkan Kamerunlu sağ bek, 2 gol/2 asist katkısı sundu.
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