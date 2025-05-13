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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor

Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor

Sosyal medyada 1 milyona yakın paylaşım yaparak yönetimden Osimhen’in kalmasını isteyen taraftarlar büyük bir akım başlattı. Yönetim ise golcü oyuncunun vereceği kararı bekliyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:51
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Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor

Önce Ziraat Türkiye Kupası ardından da Süper Lig kupasını kaldırmak isteyen G.Saray'da bu iki maç kadar Victor Osimhen'in geleceği de gündemdeki yerini koruyor. Avrupa devlerinden teklifler alan ancak kararını vermek için sezonun sona ermesini bekleyen Osimhen'in takımda uzun yıllar kalmasını isteyen sarı- kırmızılı taraftarlar sosyal medyada büyük bir akım başlattı. 'StayWithUsOsimhen' yani Bizimle kal Osimhen sloganı ile yönetimden Nijeryalı yıldızı takımda tutmasını isteyen taraftarlar kısa sürede büyük bir etki yarattı.

YÖNETİM ÖDEMEYE HAZIR

Yabancı basında geniş yankı uyandıran taraftarlar, bunu Osimhen'in de görmesini sağladı. Golcü oyuncu henüz geleceği ile ilgili bir karar vermezken, yönetim Osimhen'in kalması halinde üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirecek. Oyuncunun bonservisi ve maaşı konusunda finansal kaynak yaratan ve yaratmaya devam edecek olan Başkan Dursun Özbek, 26 yaşındaki oyuncunun tercihini G.Saray'dan yana kullanması halinde hemen transferi gerçekleştirecek. Osimhen'in kararını bekleyen yönetim, kalması için elinden geleni yapacak.

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