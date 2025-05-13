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Haberler Galatasaray Tarih yazıyoruz

Tarih yazıyoruz

G.Saray’ın başarılı futbolcusu Mario Lemina, “Galatasaray şu anda bir tarih yazıyor. Ben de geri dönerek bu tarihte yer almak istedim” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:51
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Tarih yazıyoruz

Sarı-kırmızılılarda dün basına açık bir şekilde gerçekleştirilen antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Mario Lemina, buraya yeniden tarih yazmaya geldiğini söyledi. Taraftarların her zaman kendisine destek olduğunu belirten Gabonlu oyuncu şöyle devam etti: "Gelmeden önce de destek oldular ve bunun için hepsine teşekkür ediyorum. G.Saray şu anda bir tarih yazıyor. Ben de geri dönerek bu tarihte yer almak istedim. Bütün çalışmalarımı, aklımı ve gücümü sahaya yansıtmaya çalışıyorum.

Buraya çok büyük deneyimle geri geldim. Kafamla ve aklımla oynamaya çalışıyorum. Sonunda da inşallah G.Saray'ın hedeflerini gerçekleştireceğiz. İlk geldiğimdeki durum daha farklıydı. O zaman pandemiye kadar İyi bir seri yakalamıştık. Pandemi, yaptığımız işleri baltaladı diyebilirim. O zamanki takım arkadaşlarımı zan altında bırakmak istemem ama şu anda çok daha güçlü bir G.Saray olduğunu görüyoruz. Ben de aynı istek ve hevesle geri geldim ve G.Saray'ın hedefleri için elimden gelen çabayı göstereceğim."

DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN!

Victor Osimhen'in dünyadaki sayılı golcülerden birisi olduğunu ifade eden Lemina, "Victor, dünyadaki en iyi forvetlerden birisi. Kupalar kazanmak istiyoruz. G.Saray burada kalmasını isteyecektir ancak bu onun kararı olacak ve onun kararına da saygı göstermemiz gerekiyor" dedi.

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