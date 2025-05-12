Galatasaray taraftarından sosyal medyada dev kampanya: “Bizimle kal Osimhen!”
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, sezonu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası zaferiyle tamamlamayı hedeflerken camiada en çok konuşulan konu Victor Osimhen'in geleceği oldu. Nijeryalı yıldızın takımda kalmasını isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada ses getiren bir kampanyaya imza attı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Taraftarlar, bu katkının ardından yıldız oyuncunun ayrılmasını istemiyor.
"Stay With Us Osimhen" etiketiyle sosyal medya platformlarında organize olan sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız ismin takımda kalması için çağrıda bulundu.
Kısa sürede çığ gibi büyüyen kampanya, 500 binin üzerinde paylaşımla sosyal medyada gündeme oturdu.
DİĞER