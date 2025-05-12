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Haberler Galatasaray Galatasaray taraftarından sosyal medyada dev kampanya: “Bizimle kal Osimhen!”

Galatasaray taraftarından sosyal medyada dev kampanya: “Bizimle kal Osimhen!”

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, sezonu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası zaferiyle tamamlamayı hedeflerken camiada en çok konuşulan konu Victor Osimhen'in geleceği oldu. Nijeryalı yıldızın takımda kalmasını isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada ses getiren bir kampanyaya imza attı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 10:45
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Galatasaray taraftarından sosyal medyada dev kampanya: “Bizimle kal Osimhen!”

4 Eylül 2024'te Galatasaray'a transfer olan ve o günden bu yana attığı gollerle takımın kaderini değiştiren Osimhen'in bonservisinin alınıp alınamayacağı belirsizliğini koruyor.

Galatasaray taraftarından sosyal medyada dev kampanya: “Bizimle kal Osimhen!”

Galatasaray yönetiminin, 26 yaşındaki golcüyü kadroda tutabilmesi için 75 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerekiyor.

Galatasaray taraftarından sosyal medyada dev kampanya: “Bizimle kal Osimhen!”

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 38 maçta 33 gol atarken 8 de asist yaptı.

Galatasaray taraftarından sosyal medyada dev kampanya: “Bizimle kal Osimhen!”

Taraftarlar, bu katkının ardından yıldız oyuncunun ayrılmasını istemiyor.

Galatasaray taraftarından sosyal medyada dev kampanya: “Bizimle kal Osimhen!”

"Stay With Us Osimhen" etiketiyle sosyal medya platformlarında organize olan sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız ismin takımda kalması için çağrıda bulundu.

Galatasaray taraftarından sosyal medyada dev kampanya: “Bizimle kal Osimhen!”

Kısa sürede çığ gibi büyüyen kampanya, 500 binin üzerinde paylaşımla sosyal medyada gündeme oturdu.

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