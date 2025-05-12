Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözü Lucas Beltran'da! Transfer düellosu başlıyor
Trendyol Süper Lig'in ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray, 2024-25 sezonunda sona yaklaşılmasıyla birlikte vakit kaybetmeden gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda iki takımın da gündemine, Fiorentina'nın 10 numarası Lucas Beltran geldi. İşte transfer düellosundaki dikkat çeken detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB GS transfer)
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G.SARAY TEKLİF SUNMUŞTU
Sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz yaz dönemi oyuncunun kulübü Fiorentina'nın kapısını 15 milyon Euro'luk bir teklifle çalmış fakat Serie A takımından olumsuz yanıt almıştı.
"MOURINHO SENİ ÇOK İSTİYOR"
Lucas Beltran, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada Paulo Dybala'nın kendisine "Mourinho sürekli seni soruyor, seni çok beğeniyor, çok istiyor" dediğini itiraf etmişti.
2023 yazında River Plate'den 12.6 milyon Euro karşılığında transfer olan Beltran, özellikle bu sezonun ikinci yarısı itibariyle performansıyla beklentilerin altında kalmıştı.
Fiorentina yönetiminin Arjantinli 10 numara için yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı ortaya çıktı.
Bu sezon İtalyan temsilcisi ile tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Beltran, 6 gol/6 asist katkısı sundu.
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