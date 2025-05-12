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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözü Lucas Beltran'da! Transfer düellosu başlıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözü Lucas Beltran'da! Transfer düellosu başlıyor

Trendyol Süper Lig'in ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray, 2024-25 sezonunda sona yaklaşılmasıyla birlikte vakit kaybetmeden gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda iki takımın da gündemine, Fiorentina'nın 10 numarası Lucas Beltran geldi. İşte transfer düellosundaki dikkat çeken detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB GS transfer)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 19:31
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözü Lucas Beltran'da! Transfer düellosu başlıyor

Trendyol Süper Lig'e nefes kesen rekabetleri ile heyecan katan Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözü Lucas Beltran'da! Transfer düellosu başlıyor

Ezeli rakipler, bu doğrultuda oluşturdukları transfer listelerine aynı oyuncuyu yazmaları ile birlikte transferde bir kere daha karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözü Lucas Beltran'da! Transfer düellosu başlıyor

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin İtalyan basınından derlediği habere göre iki İstanbul temsilcisinin de gündeminde Lucas Beltran bulunuyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözü Lucas Beltran'da! Transfer düellosu başlıyor

G.SARAY TEKLİF SUNMUŞTU

Sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz yaz dönemi oyuncunun kulübü Fiorentina'nın kapısını 15 milyon Euro'luk bir teklifle çalmış fakat Serie A takımından olumsuz yanıt almıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözü Lucas Beltran'da! Transfer düellosu başlıyor

"MOURINHO SENİ ÇOK İSTİYOR"

Lucas Beltran, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada Paulo Dybala'nın kendisine "Mourinho sürekli seni soruyor, seni çok beğeniyor, çok istiyor" dediğini itiraf etmişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözü Lucas Beltran'da! Transfer düellosu başlıyor

2023 yazında River Plate'den 12.6 milyon Euro karşılığında transfer olan Beltran, özellikle bu sezonun ikinci yarısı itibariyle performansıyla beklentilerin altında kalmıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözü Lucas Beltran'da! Transfer düellosu başlıyor

Fiorentina yönetiminin Arjantinli 10 numara için yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözü Lucas Beltran'da! Transfer düellosu başlıyor

Bu sezon İtalyan temsilcisi ile tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Beltran, 6 gol/6 asist katkısı sundu.

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