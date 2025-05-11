TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Kingsley Coman'dan kötü haber!
Galatasaray'ın yaz transfer dönemi hedeflerinden biri olan Kingsley Coman ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar, Coman'ı Lenoy Sane'nin alternatifi olarak belirlemişti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Fransız kanat oyuncu, menajerleri tarafından Liverpool ve Manchester United'a önerildi.
Bayern Münih forması ile tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Coman, bu müsabakalarda 7 gol/4 asist kaydetti.
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