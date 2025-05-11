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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Kingsley Coman'dan kötü haber!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Kingsley Coman'dan kötü haber!

Galatasaray'ın yaz transfer dönemi hedeflerinden biri olan Kingsley Coman ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar, Coman'ı Lenoy Sane'nin alternatifi olarak belirlemişti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 21:52
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Kingsley Coman'dan kötü haber!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Kingsley Coman'dan kötü haber!

Bu doğrultuda Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi isteyen sarı kırmızılı yönetim, oyuncunun alternatifi olarak takım arkadaşı Kingsley Coman'ı radarına almıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Kingsley Coman'dan kötü haber!

Bild spor muhabiri Christian Falk'ın haberine göre Coman ile ilgili Cimbom'u üzecek bir gelişme yaşandı.

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