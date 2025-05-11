TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Kingsley Coman'dan kötü haber!

Bu doğrultuda Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi isteyen sarı kırmızılı yönetim, oyuncunun alternatifi olarak takım arkadaşı Kingsley Coman'ı radarına almıştı.

Bild spor muhabiri Christian Falk'ın haberine göre Coman ile ilgili Cimbom'u üzecek bir gelişme yaşandı.