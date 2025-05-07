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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan sol beke genç takviye! 22’lik yıldız için harekete geçildi

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan sol beke genç takviye! 22’lik yıldız için harekete geçildi

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, özellikle savunma hattını güçlendirmek adına sol bek bölgesi için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 15:24
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan sol beke genç takviye! 22’lik yıldız için harekete geçildi

Trendyol Süper Lig'de son 4 haftaya 8 puan önde giren Galatasaray, üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluğunu ilan etmek için gün sayıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan sol beke genç takviye! 22’lik yıldız için harekete geçildi

Sarı-kırmızılı ekip ligde kalan 4 maçta 4 puan çıkarması halinde Fenerbahçe'nin alacağı skorlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan sol beke genç takviye! 22’lik yıldız için harekete geçildi

HEDEF ÇİFTE KUPA

Galatasaray, sezonu çifte kupayla kapatmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan sol beke genç takviye! 22’lik yıldız için harekete geçildi

Süper Lig'de son 4 haftaya büyük avantajla giren sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finalde mücadele edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan sol beke genç takviye! 22’lik yıldız için harekete geçildi

Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir maçında alacağı sonuca bağlı olarak hafta sonunda şampiyonluğunu garantileme ihtimali bulunan Galatasaray, Türkiye Kupası'nı da kaldırarak sezonu çifte kupayla kapatmanın hesaplarını yapıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan sol beke genç takviye! 22’lik yıldız için harekete geçildi

Diğer yandan yaz transfer sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan sol beke genç takviye! 22’lik yıldız için harekete geçildi

aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın Fransız basınından derlediği habere göre Galatasaray, Red Bull Salzburg'da gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çeken Daouda Guindo'yu kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan sol beke genç takviye! 22’lik yıldız için harekete geçildi

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Söz konusu haberde Avusturya ekibinin 22 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmak istediği aktarılırken, yıldız futbolcunun transferi için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan sol beke genç takviye! 22’lik yıldız için harekete geçildi

Daouda Guindo bu sezon Red Bull Salzburg formasıyla tüm kulvarlarda 15 maçta forma giydi.

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