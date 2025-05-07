TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan sol beke genç takviye! 22’lik yıldız için harekete geçildi
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, özellikle savunma hattını güçlendirmek adına sol bek bölgesi için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Süper Lig'de son 4 haftaya büyük avantajla giren sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finalde mücadele edecek.
Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir maçında alacağı sonuca bağlı olarak hafta sonunda şampiyonluğunu garantileme ihtimali bulunan Galatasaray, Türkiye Kupası'nı da kaldırarak sezonu çifte kupayla kapatmanın hesaplarını yapıyor.
Diğer yandan yaz transfer sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek için kolları sıvadı.
aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın Fransız basınından derlediği habere göre Galatasaray, Red Bull Salzburg'da gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çeken Daouda Guindo'yu kadrosuna katmak istiyor.
GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Söz konusu haberde Avusturya ekibinin 22 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmak istediği aktarılırken, yıldız futbolcunun transferi için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Daouda Guindo bu sezon Red Bull Salzburg formasıyla tüm kulvarlarda 15 maçta forma giydi.
6 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Malili sol bek oyuncusu 1 gol kaydetti.
1.83 boyundaki genç yıldızın piyasa değeri 3 milyon Euro
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