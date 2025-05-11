TRANSFER HABERİ - Fiorentina'dan flaş Zaniolo kararı! Galatasaray...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla birlikte Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, Serie A ekibinin 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili aldığı kararı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Ara transfer döneminde İtalyan ekibinden ayrılan Zaniolo, satın alma opsiyonuyla bir başka Serie A ekibi Fiorentina'ya kiralık olarak gitti.
Çizme basını, Fiorentina'nın 25 yaşındaki oyuncuyla ilgili aldığı kararı duyurdu.
Correire dello Sport'ta yer alan habere göre Fiorentina, Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
Haberde Zaniolo'nun sezon sonunda Galatasaray'a döneceği ve İtalya'dan bir şans daha bekleyeceği belirtildi.
Bu sezon toplam 36 maçta forma giyen Nicolo Zaniolo, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Zaniolo'nun güncel piyasa değeriyse 16 milyon Euro.
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