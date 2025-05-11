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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Fiorentina'dan flaş Zaniolo kararı! Galatasaray...

TRANSFER HABERİ - Fiorentina'dan flaş Zaniolo kararı! Galatasaray...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla birlikte Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, Serie A ekibinin 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili aldığı kararı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 16:00
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TRANSFER HABERİ - Fiorentina'dan flaş Zaniolo kararı! Galatasaray...

Galatasaray'ın 2022/23 sezonu ara transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fiorentina'dan flaş Zaniolo kararı! Galatasaray...

Sarı-kırmızılı forma altında isteneni veremeyen İtalyan yıldız, geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti.

TRANSFER HABERİ - Fiorentina'dan flaş Zaniolo kararı! Galatasaray...

Sezon başında sarı-kırmızılı takıma dönen 1.90 boyundaki futbolcu, Serie A ekibi Atalanta'ya kiralandı.

TRANSFER HABERİ - Fiorentina'dan flaş Zaniolo kararı! Galatasaray...

Ara transfer döneminde İtalyan ekibinden ayrılan Zaniolo, satın alma opsiyonuyla bir başka Serie A ekibi Fiorentina'ya kiralık olarak gitti.

TRANSFER HABERİ - Fiorentina'dan flaş Zaniolo kararı! Galatasaray...

Çizme basını, Fiorentina'nın 25 yaşındaki oyuncuyla ilgili aldığı kararı duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fiorentina'dan flaş Zaniolo kararı! Galatasaray...

Correire dello Sport'ta yer alan habere göre Fiorentina, Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

TRANSFER HABERİ - Fiorentina'dan flaş Zaniolo kararı! Galatasaray...

Haberde Zaniolo'nun sezon sonunda Galatasaray'a döneceği ve İtalya'dan bir şans daha bekleyeceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fiorentina'dan flaş Zaniolo kararı! Galatasaray...

Bu sezon toplam 36 maçta forma giyen Nicolo Zaniolo, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fiorentina'dan flaş Zaniolo kararı! Galatasaray...

Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Zaniolo'nun güncel piyasa değeriyse 16 milyon Euro.

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