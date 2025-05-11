Chelsea'den Galatasaray'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan yıldız isim için Premier Lig devi Chelsea de devreye girdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi biten Fernando Muslera ile yolların ayrılması bekleniyor.
Uruguaylı eldivenle vedalaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda gündeme gelen isimlerden biri de Real Madrid forması giyen Andriy Lunin olmuştu.
Fransız basını, 26 yaşındaki kaleciyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
CHELSEA LUNIN'İ İSTİYOR
Sport'ta yer alan habere göre Chelsea, Ukraynalı file bekçisini transfer etmek istiyor.
Haberde Lunin'in Real Madrid ile 2030 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen daha fazla forma şansı bulmak için takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
Andriy Lunin bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 12 maçta kalesinde 19 gol gördü. Ukraynalı eldiven, 4 maçta da kalesini gole kapattı.
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