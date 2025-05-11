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Haberler Galatasaray Chelsea'den Galatasaray'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Chelsea'den Galatasaray'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan yıldız isim için Premier Lig devi Chelsea de devreye girdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 12:22
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Chelsea'den Galatasaray'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Süper Lig'de üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğu için gün sayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Chelsea'den Galatasaray'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Gelecek hafta oynanacak Bellona Kayserispor maçından puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı.

Chelsea'den Galatasaray'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirecek olan Cimbom'da önceliklerden biriyse kaleci transferi...

Chelsea'den Galatasaray'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi biten Fernando Muslera ile yolların ayrılması bekleniyor.

Chelsea'den Galatasaray'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Uruguaylı eldivenle vedalaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda gündeme gelen isimlerden biri de Real Madrid forması giyen Andriy Lunin olmuştu.

Chelsea'den Galatasaray'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Fransız basını, 26 yaşındaki kaleciyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Chelsea'den Galatasaray'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

CHELSEA LUNIN'İ İSTİYOR

Sport'ta yer alan habere göre Chelsea, Ukraynalı file bekçisini transfer etmek istiyor.

Chelsea'den Galatasaray'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Haberde Lunin'in Real Madrid ile 2030 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen daha fazla forma şansı bulmak için takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

Chelsea'den Galatasaray'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Andriy Lunin bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 12 maçta kalesinde 19 gol gördü. Ukraynalı eldiven, 4 maçta da kalesini gole kapattı.

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