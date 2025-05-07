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Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen cevabı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen cevabı!

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kendisine Osimhen transferi hakkında yöneltilen bir soruya cevap verdi. İşte Özbek'in Osimhen cevabı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 10:08 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 10:21
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen cevabı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in açıklamaları:

"DAHA LİG BİTMEDİ!"

"Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok. Ben her zaman şuna inandım; bir görevi tamamlamadan kutlaması yapılmaz. Önümüzde 4 lig 1 kupa maçı var. Lige başladığımız günden beri sürdürdüğümüz konsantrasyonu ve sadece sahaya odaklanma fikrimizi aynen devam ettiriyoruz. Hiç kimse bizden erken bir kutlama beklemesin. Lig aritmetik olarak sonuçlanmamıştır. Sonuçlanmadan herhangi bir faaliyet içinde bulunmayacağız. Söylenmesini dahi istemiyorum. O itibarla bu cumartesiden itibaren bütün maçlarımıza aynı konsantrasyonla aynı ihtimamla çıkacağız. Amacımız elbette ki hem Süper Lig'i hem Türkiye Kupası'nı kazanmak. Mayıslar Galatasaray'ındır mottosunu kuvvetlendirmek için bu başarıyı sağlamak zorundayız. Ben ve arkadaşlarım, bu başarı için tüm dikkatimizi sahaya çevirdik. Futbolcularımızla, teknik kadromuzla birlikte Galatasaray sevdalılarına kupalar hediye etmek için elimizden gelen en kuvvetl şekilde çalışıyoruz."

OSIMHEN TRANSFERİ HAKKINDA

"Türkiye'de 85 milyon kişi aynı soruyla bana geliyor. Bir yarış halindeyiz şu anda, futboldaki yarış bitmemiştir. Bu konuda, transferler haziranın başındadır. Bu konuda hiç kimse kimi alacağız, kimi satacağız şeklinde bir düşünce içinde olmasın. Biz sahaya odaklandık. Önümüzde 5 maç var. 5 maçı da kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek için çalışıyoruz. Gündemimizde şu an transfer yok. Günü gelince düşüncelerimizi paylaşacağız."

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