8 kişi kalmalılardı

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor maçının ardından açıklamalar yaptı. Metin Öztürk, Başakşehir- Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarına tepki gösterip, "Kimsenin mutlu olmadığı, sıkıntılı bir sezonu geride bırakıyoruz. Başakşehir-Fenerbahçe maçı ve hakem yönetimi, sezonun özeti gibiydi. Fenerbahçe, 8 kişi kalması gerekirken kötü bir hakem yönetimiyle 11 kişi tamamladı. Umarım yeni sezonda bu sıkıntıları hiçbir takım yaşamaz" dedi. Öztürk, şampiyonluk konusunda, "Dursun başkanımız daha önce açıkladı, biten bir şey yok. 3 maçımız daha var. Türkiye Kupası finali var. 4 maçı da en iyi şekilde geçirmek için çabalarımızı mutlu ediyoruz" yorumunda bulundu.

HAK EDEN KAZANSIN

14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'teki Ziraat Türkiye Kupası finalini anımsatan Metin Öztürk, "Türkiye'nin en büyük iki kulübü final oynayacak. Kim hak ediyorsa o kazansın. Trabzonspor yönetimi bizi burada harika ağırladı, centilmence tebrik etti" diye vurguladı.