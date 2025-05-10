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Sırada ikinci Ayhan var
Geçtiğimiz günlerde Kaan Ayhan'la sözleşme uzatan Galatasaray, şimdi de tecrübeli futbolcunun kardeşi Mertcan Ayhan'ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların Schalke'ye 18 yaşındaki stoper için 200 bin euro bonservis bedeli önerdiği belirtildi. Bild'in haberine göre; Galatasaray bu transferde ısrarcı. Mertcan da abisi Kaan gibi stoper bölgesinin yanı sıra; sağ bek ve ön liberoda da görev yapabiliyor.
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