CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Sırada ikinci Ayhan var

Sırada ikinci Ayhan var

Geçtiğimiz günlerde Kaan Ayhan'la sözleşme uzatan Galatasaray, şimdi de tecrübeli futbolcunun kardeşi Mertcan Ayhan'ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların Schalke'ye 18 yaşındaki stoper için 200 bin euro bonservis bedeli önerdiği belirtildi. Bild'in haberine göre; Galatasaray bu transferde ısrarcı. Mertcan da abisi Kaan gibi stoper bölgesinin yanı sıra; sağ bek ve ön liberoda da görev yapabiliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sırada ikinci Ayhan var
Geçtiğimiz günlerde Kaan Ayhan'la sözleşme uzatan Galatasaray, şimdi de tecrübeli futbolcunun kardeşi Mertcan Ayhan'ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların Schalke'ye 18 yaşındaki stoper için 200 bin euro bonservis bedeli önerdiği belirtildi. Bild'in haberine göre; Galatasaray bu transferde ısrarcı. Mertcan da abisi Kaan gibi stoper bölgesinin yanı sıra; sağ bek ve ön liberoda da görev yapabiliyor.
Akyazı'da sezonun son derbisi!
Mertens'in G.Saray'a hediyesi: De Bruyne!
DİĞER
Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler! Penaltı ve kırmızı kart var mı?
İBB soruşturmasında yeni ifade: Adıma şirket kurup valizle para taşıdılar
Mou: Hakem ile ilgili konuşmak istemiyorum!
F.Bahçe umutlarını korudu! İşte puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hoşgörülü Pakkan! Hoşgörülü Pakkan! 07:28
Milan 3 puanı 3 golle aldı! Milan 3 puanı 3 golle aldı! 01:18
Milan 3 puanı 3 golle aldı! Milan 3 puanı 3 golle aldı! 01:17
Mou: Hakem ile ilgili konuşmak istemiyorum! Mou: Hakem ile ilgili konuşmak istemiyorum! 00:58
Tadic'ten flaş Ajax açıklaması! Tadic'ten flaş Ajax açıklaması! 00:58
Skriniar'dan transfer açıklaması! Skriniar'dan transfer açıklaması! 00:58
Daha Eski
F.Bahçe Başakşehir'de moral buldu! F.Bahçe Başakşehir'de moral buldu! 00:58
F.Bahçe taraftarından yönetime protesto! F.Bahçe taraftarından yönetime protesto! 00:58
F.Bahçe umutlarını korudu! İşte puan durumu F.Bahçe umutlarını korudu! İşte puan durumu 00:58
Mourinho'dan hakeme VAR tepkisi! Mourinho'dan hakeme VAR tepkisi! 00:57
F.Bahçe penaltı bekledi! F.Bahçe penaltı bekledi! 00:57
F.Bahçe'de gerginlik! Tadic ve Talisca... F.Bahçe'de gerginlik! Tadic ve Talisca... 00:57