Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Kupa finalinden dolayı...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor derbisi öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buruk, sözlerine "Trabzonspor 19 takımı ülkemizi gururlandırdı. Onları tebrik ediyorum." diyerek başladı. İşte o açıklamalar...

"KUPA FİNALİNDEN DOLAYI..."

"Hiçbir şeyin konsantrasyonumuzu düşürmemesi gerekiyor. Rakibimizin de Türkiye Kupası finalinden dolayı rotasyona gittiğini görüyoruz. Rakibimizin en büyük hedefi kupa finali, 4 gün sonra oynanacak. Bizim sadece oyuna odaklanmamız gerekiyor. Stadyum, zemin, atmosfer çok güzel. Bu oyuna doğru şekilde odaklanırsak başarılı oluruz. Yükselen performansımızı umarım yukarı çekeriz."

"RİSKE ETMEK İSTEMEDİK"

"Eren Elmalı'nın ufak bir sakatlığı olmuştu. Hem riske etmek istemedik hem de bir sonraki maç için tutmak istedik. Forvet hattında Alvaro Morata ile başlamıştık geçen hafta, çok iyiydi. Bugün Gabi ile başlayacağız. İyi bir kadromuz var. Hedefimiz kazanmak ve önümüzdeki hafta şampiyonluğu ilan etmek. Bunun için çaba sarf etmek."