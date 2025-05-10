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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray 6 maçtır yenilmiyor

6 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, çıktığı son 6 resmi maçta rakiplerine boyun eğmedi. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor, Konyaspor ile Fenerbahçe'yi yendi. Aslan bu maçlarda; 20 gol atarken kalesinde ise sadece 4 gol gördü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
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6 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, çıktığı son 6 resmi maçta rakiplerine boyun eğmedi. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor, Konyaspor ile Fenerbahçe'yi yendi. Aslan bu maçlarda; 20 gol atarken kalesinde ise sadece 4 gol gördü.

SAVUNMA VE HÜCUMDA EN İYİSİ

Galatasaray, süper Lig'de geride kalan haftaların en iyi hücum ve savunma performansını sergiledi. Şu ana kadar 32 maçta 82 gol atan sarı-kırmızılılar, 31 kez de topu filelerinden çıkardı. G.Saray, ayrıca son 26 deplasman maçının tamamında rakip ağları havalandırmayı başardı.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Trabzonspor derbisi öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Dries Mertens ve Gabriel Sara bugün sarı kart görmeleri durumunda 36'ncı haftadaki Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

SON HAFTALARIN GOLCÜSÜ TORREIRA

Sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, son maçlarda attığı gollerle dikkat çekti. Lemina'nın takıma monte olmasıyla birlikte daha fazla hücuma çıkan Uruguaylı, son 7 maçın 5'inde fileleri havalandırdı. 29 yaşındaki oyuncunun Trabzon'a da gol atmak istediği belirtildi.

REKABETTE ASLAN ÜSTÜN

Galatasaray ile Trabzonspor, bugün 104'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde daha önce yapılan 103 mücadelenin 46'sını Galatasaray kazanırken, 32 karşılaşmada gülen taraf ise Trabzonspor oldu. 25 maçta eşitlik bozulmadı. G.Saray 140, Trabzon 119 gol attı.

TRABZON'DA KAYBETMİYOR

Galatasaray, Karadeniz temsilcisine konuk olduğu son 5 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Trabzon'da son yenilgisini 2018-2019 sezonunda 4-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 deplasman karşılaşmasında 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

DURAN TOP UZMANI CİMBOM

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de duran toplardan en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor... Sarı-kırmızılılar, geride kalan 32 maçta tam 32 golü duran toplardan attı. Comparisonator'un verilerine göre; G.Saray'ı 27 golle Fenerbahçe ikinci sıradan, 22 golle de Trabzonspor üçüncü basamaktan takip ediyor.

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