Galatasaray'ı Granit Xhaka transferinde sevindiren gelişme!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Granit Xhaka ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu hakkında gelen son haber, sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...
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Sarı-kırmızılıların son olarak transfer gündeminde yer alan İsviçreli yıldız Granit Xhaka hakkında taraftarları heyecanlandıran haber geldi.
A Spor'un yer verdiği habere göre Granit Xhaka'nın babası, İstanbul'a geldi ve Kemerburgaz Tesisleri'ni gezdi.
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