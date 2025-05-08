CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ı Granit Xhaka transferinde sevindiren gelişme!

GalatasarayGranit Xhaka transferinde sevindiren gelişme!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Granit Xhaka ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu hakkında gelen son haber, sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 13:52
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ı Granit Xhaka transferinde sevindiren gelişme!

Süper Lig'de 8 puanla lider konumda yer alan Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor.

Galatasaray'ı Granit Xhaka transferinde sevindiren gelişme!

Cimbom, mutlu sona ulaşarak 5. yıldızı takmayı hedeflerken transferde de vites yükseltti.

Galatasaray'ı Granit Xhaka transferinde sevindiren gelişme!

Galatasaray'da bu anlamda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'ı Granit Xhaka transferinde sevindiren gelişme!

Sarı-kırmızılıların son olarak transfer gündeminde yer alan İsviçreli yıldız Granit Xhaka hakkında taraftarları heyecanlandıran haber geldi.

Galatasaray'ı Granit Xhaka transferinde sevindiren gelişme!

A Spor'un yer verdiği habere göre Granit Xhaka'nın babası, İstanbul'a geldi ve Kemerburgaz Tesisleri'ni gezdi.

Galatasaray Trabzonspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i...
F.Bahçe'den forvet sürprizi!
DİĞER
Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim zirvede! Topyekûn savaş neden olmuyor?
CANLI | Google için hesap günü! Dijital Mecralar Komisyonu TBMM'de toplandı: Gündem Algoritma değişikliği!
G.Saraylılara Felix müjdesi!
Yusuf Akçiçek'in bonservisi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oklahoma seriyi eşitledi! Oklahoma seriyi eşitledi! 13:14
Ronaldo'ya Arabistan'da büyük tepki! Ronaldo'ya Arabistan'da büyük tepki! 13:10
Kastamonuspor - Beykoz Anadoluspor maçı hangi kanalda? Kastamonuspor - Beykoz Anadoluspor maçı hangi kanalda? 11:21
Trabzonspor-G.Saray maçının hakemi açıklandı! Trabzonspor-G.Saray maçının hakemi açıklandı! 11:17
Galatasaray Trabzonspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i... Galatasaray Trabzonspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i... 11:14
Cimbom'a De Bruyne transferinde dev engel! Cimbom'a De Bruyne transferinde dev engel! 11:06
Daha Eski
Manchester United - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Manchester United - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? 10:16
Bodo Glimt - Tottenham maçı hangi kanalda? Bodo Glimt - Tottenham maçı hangi kanalda? 10:09
İngilizler Mustafa Hekimoğlu'nun peşinde! İngilizler Mustafa Hekimoğlu'nun peşinde! 10:08
G.Saraylılara Felix müjdesi! G.Saraylılara Felix müjdesi! 09:53
Yusuf Akçiçek'in bonservisi belli oldu! Yusuf Akçiçek'in bonservisi belli oldu! 09:48
Liva'dan flaş karar! Veda mı ediyor? Liva'dan flaş karar! Veda mı ediyor? 09:29