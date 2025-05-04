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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Arjantin'den sürpriz transfer iddiası

Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Arjantin'den sürpriz transfer iddiası

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Süper Lig'de şampiyonluk yarışını önde götüren Galatasaray'da, yıldız golcü Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Avrupa Ligi'nde Tottenham'a karşı oynanan karşılaşmada sakatlanan ve sezonu kapatan Arjantinli futbolcunun sarı-kırmızılı takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 11:50
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Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Arjantin'den sürpriz transfer iddiası

Galatasaray formasıyla geçirdiği üçüncü sezonda attığı kritik gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Icardi, Avrupa Ligi'nde Tottenham'a karşı oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrası sezonu erken kapattı.

Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Arjantin'den sürpriz transfer iddiası

Taraftarlar yıldız futbolcunun yeni sezona hazır dönmesini beklerken Arjantin basınından gelen bir haber gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Arjantin'den sürpriz transfer iddiası

LATİN AMERİKA'YA GERİ DÖNÜŞ PLANI

Radio Mitre'nin haberine göre, Mauro Icardi Türkiye'den ayrılarak Latin Amerika'ya dönmeyi planlıyor.

Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Arjantin'den sürpriz transfer iddiası

Her ne kadar ismi ülkesinin köklü kulüplerinden River Plate ile anılsa da, iddialar golcü futbolcunun Arjantin yerine Brezilya ekipleriyle temas kurduğunu öne sürüyor.

Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Arjantin'den sürpriz transfer iddiası

AİLE VE ÖZEL HAYAT ETKİLİ OLMUŞ OLABİLİR

Haberde, Icardi'nin bu kararı almasında ailesine ve Güney Amerika'daki yaşantısına daha yakın olma isteğinin etkili olduğu öne sürülüyor.

Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Arjantin'den sürpriz transfer iddiası

Ancak yakın çevresi tarafından henüz bu bilgiler doğrulanmış değil.

Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Arjantin'den sürpriz transfer iddiası

HATİPOĞLU'NDAN NET MESAJ

Öte yandan gazeteci Juan Etchegoyen'in aktardığına göre, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Icardi'ye Türkiye'ye dönmesi ve geleceğiyle ilgili net bir karar vermesi gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Arjantin'den sürpriz transfer iddiası

Etchegoyen ayrıca, "Bu yeni bir durum değil. Son aylarda Icardi'nin futbolundan çok özel hayatıyla gündeme gelmesi dikkat çekiyor. China Suárez ile ilişkisi ve Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılar, performansından daha fazla konuşulur hale geldi. Türk taraftarlar bu durumdan oldukça rahatsız" ifadelerini kullandı.

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