Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Arjantin'den sürpriz transfer iddiası
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Süper Lig'de şampiyonluk yarışını önde götüren Galatasaray'da, yıldız golcü Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Avrupa Ligi'nde Tottenham'a karşı oynanan karşılaşmada sakatlanan ve sezonu kapatan Arjantinli futbolcunun sarı-kırmızılı takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Her ne kadar ismi ülkesinin köklü kulüplerinden River Plate ile anılsa da, iddialar golcü futbolcunun Arjantin yerine Brezilya ekipleriyle temas kurduğunu öne sürüyor.
AİLE VE ÖZEL HAYAT ETKİLİ OLMUŞ OLABİLİR
Haberde, Icardi'nin bu kararı almasında ailesine ve Güney Amerika'daki yaşantısına daha yakın olma isteğinin etkili olduğu öne sürülüyor.
Ancak yakın çevresi tarafından henüz bu bilgiler doğrulanmış değil.
HATİPOĞLU'NDAN NET MESAJ
Öte yandan gazeteci Juan Etchegoyen'in aktardığına göre, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Icardi'ye Türkiye'ye dönmesi ve geleceğiyle ilgili net bir karar vermesi gerektiği yönünde çağrıda bulundu.
Etchegoyen ayrıca, "Bu yeni bir durum değil. Son aylarda Icardi'nin futbolundan çok özel hayatıyla gündeme gelmesi dikkat çekiyor. China Suárez ile ilişkisi ve Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılar, performansından daha fazla konuşulur hale geldi. Türk taraftarlar bu durumdan oldukça rahatsız" ifadelerini kullandı.
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