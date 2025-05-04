Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Arjantin'den sürpriz transfer iddiası

Her ne kadar ismi ülkesinin köklü kulüplerinden River Plate ile anılsa da, iddialar golcü futbolcunun Arjantin yerine Brezilya ekipleriyle temas kurduğunu öne sürüyor.

AİLE VE ÖZEL HAYAT ETKİLİ OLMUŞ OLABİLİR Haberde, Icardi'nin bu kararı almasında ailesine ve Güney Amerika'daki yaşantısına daha yakın olma isteğinin etkili olduğu öne sürülüyor.