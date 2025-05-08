MUSGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor deplasmanında orta sahayı güçlendirmek için eski düzenine geri dönüyor. İşte Buruk'un Trabzonspor maçı muhtemel 11'i...
Galatasaray Trabzonspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i...
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük bir avantaja sahip olan Galatasaray'da gözler Trabzonspor mücadelesine çevrildi. İşte Okan Buruk'un bordo mavililere karşı muhtemel 11'i... GS SPOR HABERLERİ
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