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Haberler Galatasaray Galatasaray Trabzonspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i...

Galatasaray Trabzonspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük bir avantaja sahip olan Galatasaray'da gözler Trabzonspor mücadelesine çevrildi. İşte Okan Buruk'un bordo mavililere karşı muhtemel 11'i... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 11:14
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Galatasaray Trabzonspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i...

MUSGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor deplasmanında orta sahayı güçlendirmek için eski düzenine geri dönüyor. İşte Buruk'un Trabzonspor maçı muhtemel 11'i...

Galatasaray Trabzonspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i...

MUSLERA

Galatasaray Trabzonspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i...

SALLAI

Galatasaray Trabzonspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i...

DAVINSON

Galatasaray Trabzonspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i...

ABDÜLKERİM

Galatasaray Trabzonspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i...

EREN

Galatasaray Trabzonspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i...

LEMINA

Galatasaray Trabzonspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i...

TORREIRA

Galatasaray Trabzonspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i...

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