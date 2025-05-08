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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Kevin De Bruyne transferinde dev engel!

Galatasaray'a Kevin De Bruyne transferinde dev engel!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları sürüyor. Adı transferde Cimbom ile anılan Kevin de Bruyne'den gelen o haber ise sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 11:07
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Galatasaray'a Kevin De Bruyne transferinde dev engel!

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyon olması durumunda rakiplerine karşı şampiyonluk sayısında ciddi bir üstünlük kuracak.

Galatasaray'a Kevin De Bruyne transferinde dev engel!

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üstü üste 2 sezon ipi önde göğüsleyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon da şampiyonluğa yürüyor.

Galatasaray'a Kevin De Bruyne transferinde dev engel!

Kalan 4 haftada ipleri elinde bulunduran Galatasaray, hata yapmaması durumunda üst üste 3. kez mutlu sona ulaşacak.

Galatasaray'a Kevin De Bruyne transferinde dev engel!

Öte yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne'yi gündemine almıştı.

Galatasaray'a Kevin De Bruyne transferinde dev engel!

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Serie A ekibi Napoli, Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak için somut girişimlere başladı.

Galatasaray'a Kevin De Bruyne transferinde dev engel!

aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın derlediği habere göre 33 yaşındaki yıldıza Liverpool'un da ilgisinin olduğu aktarıldı.

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