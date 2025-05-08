Galatasaray'a Kevin De Bruyne transferinde dev engel!
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları sürüyor. Adı transferde Cimbom ile anılan Kevin de Bruyne'den gelen o haber ise sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi. İşte detaylar...
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Öte yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne'yi gündemine almıştı.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Serie A ekibi Napoli, Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak için somut girişimlere başladı.
aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın derlediği habere göre 33 yaşındaki yıldıza Liverpool'un da ilgisinin olduğu aktarıldı.
De Bruyne bu sezon Manchester City formasıyla 36 maçta forma giydi.
40 milyon Euro piyasa değeri bulunan De Bruyne bu maçlarda 6 gol 8 asistlik performans sergiledi.
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