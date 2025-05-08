Galatasaray'a Kevin De Bruyne transferinde dev engel!

Öte yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne'yi gündemine almıştı.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Serie A ekibi Napoli, Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak için somut girişimlere başladı.