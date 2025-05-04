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Haberler Galatasaray Ömer Üründül'den flaş Galatasaray yorumu! "Eminim ki Trabzonspor maçına..."

Ömer Üründül'den flaş Galatasaray yorumu! "Eminim ki Trabzonspor maçına..."

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'ın Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyet, deneyimli futbol yorumcusu Ömer Üründül'ün Sabah gazetesindeki köşe yazısında kapsamlı şekilde değerlendirildi. Maçın taktiksel yönlerine değinen Üründül, sarı-kırmızılıların sahadaki planına ve yaklaşan Trabzonspor deplasmanına dair çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte Üründül'ün dikkat çeken değerlendirmeleri... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 10:18
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Ömer Üründül'den flaş Galatasaray yorumu! "Eminim ki Trabzonspor maçına..."

Galatasaray'ın Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşma, futbol yorumcusu Ömer Üründül'ün köşesinde geniş yer buldu.

Ömer Üründül'den flaş Galatasaray yorumu! "Eminim ki Trabzonspor maçına..."

Sabah gazetesindeki yazısında maçı detaylı şekilde analiz eden Üründül, sarı-kırmızılı ekibin oyun planı ve yaklaşan Trabzonspor deplasmanı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ömer Üründül'den flaş Galatasaray yorumu! "Eminim ki Trabzonspor maçına..."

Galatasaray'ın maça büyük bir istekle başladığını ve henüz 31. dakikada 4. golü bularak oyunun kontrolünü tamamen eline aldığını belirten Üründül, "Bu dakikadan sonra Galatasaray, karşılaşmayı adeta bir antrenman temposunda tamamladı" değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Üründül'den flaş Galatasaray yorumu! "Eminim ki Trabzonspor maçına..."

Tek santrfor hamlesiyle sistemin oturduğunu vurgulayan Üründül, Beşiktaş derbisinden sonra Okan Buruk'un Morata ile özel bir görüşme yaparak çift santrfor sisteminden vazgeçtiğini ve dörtlü savunma ile tek forvetli düzene geçerek oyunun rayına oturduğunu yazdı.

Ömer Üründül'den flaş Galatasaray yorumu! "Eminim ki Trabzonspor maçına..."

Sivasspor karşısında Osimhen-Morata ikilisini beklediğini itiraf eden Üründül, asıl sürpriz iddiasını ise Trabzonspor maçı öncesi dile getirdi.

Ömer Üründül'den flaş Galatasaray yorumu! "Eminim ki Trabzonspor maçına..."

Ünlü yorumcu, teknik direktör Okan Buruk'un kritik Trabzonspor deplasmanında da tek santrfor tercihini sürdüreceğini belirterek, "Bundan eminim" ifadesini kullandı.

Ömer Üründül'den flaş Galatasaray yorumu! "Eminim ki Trabzonspor maçına..."

Maçta Galatasaray adına tek olumsuz notun Eren Elmalı'nın yaşadığı sakatlık olduğunu aktaran Üründül, Lucas Torreira'ya da övgüler yağdırdı.

Ömer Üründül'den flaş Galatasaray yorumu! "Eminim ki Trabzonspor maçına..."

Haftalardır Torreira'nın gol sezgisini öne çıkardığını belirten deneyimli yorumcu, "Dün gece bu yönünü bir kez daha ortaya koydu" diyerek yazısını tamamladı.

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