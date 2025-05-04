Ömer Üründül'den flaş Galatasaray yorumu! "Eminim ki Trabzonspor maçına..."

Sabah gazetesindeki yazısında maçı detaylı şekilde analiz eden Üründül, sarı-kırmızılı ekibin oyun planı ve yaklaşan Trabzonspor deplasmanı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın maça büyük bir istekle başladığını ve henüz 31. dakikada 4. golü bularak oyunun kontrolünü tamamen eline aldığını belirten Üründül, "Bu dakikadan sonra Galatasaray, karşılaşmayı adeta bir antrenman temposunda tamamladı" değerlendirmesinde bulundu.