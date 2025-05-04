Ömer Üründül'den flaş Galatasaray yorumu! "Eminim ki Trabzonspor maçına..."
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'ın Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyet, deneyimli futbol yorumcusu Ömer Üründül'ün Sabah gazetesindeki köşe yazısında kapsamlı şekilde değerlendirildi. Maçın taktiksel yönlerine değinen Üründül, sarı-kırmızılıların sahadaki planına ve yaklaşan Trabzonspor deplasmanına dair çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte Üründül'ün dikkat çeken değerlendirmeleri... (GS spor haberleri)
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Tek santrfor hamlesiyle sistemin oturduğunu vurgulayan Üründül, Beşiktaş derbisinden sonra Okan Buruk'un Morata ile özel bir görüşme yaparak çift santrfor sisteminden vazgeçtiğini ve dörtlü savunma ile tek forvetli düzene geçerek oyunun rayına oturduğunu yazdı.
Sivasspor karşısında Osimhen-Morata ikilisini beklediğini itiraf eden Üründül, asıl sürpriz iddiasını ise Trabzonspor maçı öncesi dile getirdi.
Ünlü yorumcu, teknik direktör Okan Buruk'un kritik Trabzonspor deplasmanında da tek santrfor tercihini sürdüreceğini belirterek, "Bundan eminim" ifadesini kullandı.
Maçta Galatasaray adına tek olumsuz notun Eren Elmalı'nın yaşadığı sakatlık olduğunu aktaran Üründül, Lucas Torreira'ya da övgüler yağdırdı.
Haftalardır Torreira'nın gol sezgisini öne çıkardığını belirten deneyimli yorumcu, "Dün gece bu yönünü bir kez daha ortaya koydu" diyerek yazısını tamamladı.
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