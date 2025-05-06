Şampiyonluk mevsimi

Mayıslar Bizimdir... Artık Türkiye'de bu sloganı duyunca aklına G.Saray gelmeyen kimse yoktur... Sarı-kırmızılılar bahar son bulurken çiçeklerle birlikte kupa açmaya başladı. Yine mayıs ayı geliyor ve yine G.Saray müzesine yeni kupalar koymaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmada şampiyonluğunu ilan edebilir. F.Bahçe'nin olası bir puan kaybı sonrasında şampiyonluk ihtimali beliren Cimbom, rakibi kazansa bile gelecek hafta sonu Kayseri'yi ağırlayacağı maçta mutlu sona ulaşabilir.

KONSANTRASYON

Kalan 4 haftada şampiyonluğu garantilemek için G.Saray'a 4 puan yetiyor. Sarı-kırmızılılar Trabzonspor ve Kayseri maçlarından birisinde beşinci yıldızı takmaya hazırlanıyor. İki lig maçı arasında sarı-kırmızılılar yine Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası finaline çıkacak. 14 Mayıs'ta ezeli rakibiyle kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılılar, bu zorlu 1 haftalık periyoda iki şampiyonluk sığdırabilir. Yönetim beşinci yıldız hazırlıklarına başlarken, teknik heyet ve futbolcular ise maçlara konsantre olmuş durumda.