TRANSFER HABERLERİ: Brazao'dan Galatasaray hamlesi! Sosyal medyada gündem oldu
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gelecek sezon kaleci konusunda gündeme gelen Brazao'dan sürpriz bir hamle geldi. Bu gelişme sonrası sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan destek paylaşımında bulundu. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray'da 14 yıllık Muslera dönemi sona eriyor. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda yolları ayırmayı planladığı Uruguaylı eldivenin yeri Brezilya'dan bir isimle doldurulabilir.
Yerli ve yabancı birçok kaleciyile temas kuran Galatasaray yönetiminin son olarak gündemine Santos'un 24 yaşındaki kalecisi Gabriel Brazao'yu aldığı iddia edildi.
Brazao'nun da sosyal medyadaki hamleleri transfere dair taraftarı heyecanlandırdı.
24 yaşındaki eldivenin sosyal medyada Muslera ve Galatasaray Kaleci Antrenörü Fadıl Koşutan'ı takip ettiği görüldü.
Öte yandan Brazao, Instagram'da kendisiyle ilgili Galatasaray iddialarının yer aldığı bir haberi beğendi.
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