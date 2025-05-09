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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Brazao'dan Galatasaray hamlesi! Sosyal medyada gündem oldu

TRANSFER HABERLERİ: Brazao'dan Galatasaray hamlesi! Sosyal medyada gündem oldu

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gelecek sezon kaleci konusunda gündeme gelen Brazao'dan sürpriz bir hamle geldi. Bu gelişme sonrası sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan destek paylaşımında bulundu. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 11:15
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TRANSFER HABERLERİ: Brazao'dan Galatasaray hamlesi! Sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray'da 14 yıllık Muslera dönemi sona eriyor. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda yolları ayırmayı planladığı Uruguaylı eldivenin yeri Brezilya'dan bir isimle doldurulabilir.

TRANSFER HABERLERİ: Brazao'dan Galatasaray hamlesi! Sosyal medyada gündem oldu

Yerli ve yabancı birçok kaleciyile temas kuran Galatasaray yönetiminin son olarak gündemine Santos'un 24 yaşındaki kalecisi Gabriel Brazao'yu aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Brazao'dan Galatasaray hamlesi! Sosyal medyada gündem oldu

Brazao'nun da sosyal medyadaki hamleleri transfere dair taraftarı heyecanlandırdı.

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