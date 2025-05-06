GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz'dan flaş karar! Transfer...

Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında transfer edilen Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinde eski kulübü için sonraki satıştan pay hakkı bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki oyuncunun transferi için minimum 30 milyon euro talep ediyor.