GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz'dan flaş karar! Transfer...
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'da bu sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Özellikle üst düzey takımların transfer listesinde yer alan milli futbolcunun, geleceğiyle ilgili kararını netleştirdiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında transfer edilen Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinde eski kulübü için sonraki satıştan pay hakkı bulunuyor.
Sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki oyuncunun transferi için minimum 30 milyon euro talep ediyor.
Barış Alper Yılmaz eğer 30 milyon euro bir bedel karşılığında transfer olursa, Ankara Keçireögücü bu transferden 6 milyon euro alacak.
2000 doğumlu futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 45 maçta forma giydi.
Bu karşılaşmaların 39'una ilk 11'de başlayan milli futbolcu 12 gol 5 asistlik performans sergiledi.
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