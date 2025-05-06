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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz'dan flaş karar! Transfer...

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz'dan flaş karar! Transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'da bu sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Özellikle üst düzey takımların transfer listesinde yer alan milli futbolcunun, geleceğiyle ilgili kararını netleştirdiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 11:58
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GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz'dan flaş karar! Transfer...

Önümüzdeki 4 haftada 4 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz'dan flaş karar! Transfer...

Gösterdiği performansla kadronun önemli isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz'ın transferdeki durumu merak ediliyordu.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz'dan flaş karar! Transfer...

Sabah'ta yer alan habere göre İngiltere'den West Ham ve Nottingham'ın teklif yaptığı 2000 doğumlu yıldız oyuncu, kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak bakıyor.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz'dan flaş karar! Transfer...

Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında transfer edilen Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinde eski kulübü için sonraki satıştan pay hakkı bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz'dan flaş karar! Transfer...

Sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki oyuncunun transferi için minimum 30 milyon euro talep ediyor.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz'dan flaş karar! Transfer...

Barış Alper Yılmaz eğer 30 milyon euro bir bedel karşılığında transfer olursa, Ankara Keçireögücü bu transferden 6 milyon euro alacak.

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