Galatasaray'dan Brezilyalı kaleci hamlesi! İşte yapılan ilk teklif

Brazao'nun olası satışından elde edilecek gelirin yüzde 40'lık kısmının eski kulübü Inter'e gidecek olması, Santos'un bu teklife temkinli yaklaşmasına neden oluyor.

Buna karşın Galatasaray cephesinin pazarlıklara açık olduğu ve bedelin bir miktar yükseltilmesinin masada olduğu belirtiliyor.