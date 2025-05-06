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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Brezilyalı kaleci hamlesi! İşte yapılan ilk teklif

Galatasaray'dan Brezilyalı kaleci hamlesi! İşte yapılan ilk teklif

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Fernando Muslera ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, kaleci arayışında rotasını Brezilya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Santos forması giyen 24 yaşındaki Gabriel Brazao için resmi temaslara başladığı ve ilk teklifin detaylarının ortaya çıktığı öğrenildi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 11:03
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Galatasaray'dan Brezilyalı kaleci hamlesi! İşte yapılan ilk teklif

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 38 yaşındaki Muslera'nın takımdan ayrılması beklenirken Galatasaray yönetimi uzun vadeli bir çözüm için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan Brezilyalı kaleci hamlesi! İşte yapılan ilk teklif

Bu doğrultuda Ocak ayından bu yana scout ekibinin radarında olan Gabriel Brazao, listenin ilk sırasına yerleşti.

Galatasaray'dan Brezilyalı kaleci hamlesi! İşte yapılan ilk teklif

Brezilya basınından Santistas'ın haberine göre; Galatasaray, genç kaleciyi kadrosuna katmak için ilk adımı attı.

Galatasaray'dan Brezilyalı kaleci hamlesi! İşte yapılan ilk teklif

Sarı-kırmızılılar, Brazao için Santos'a 6 milyon Euro seviyesinde bir teklif sunmayı planlıyor.

Galatasaray'dan Brezilyalı kaleci hamlesi! İşte yapılan ilk teklif

Bu teklifin, oyuncunun temsilcilerine sözlü olarak iletildiği ifade ediliyor.

Galatasaray'dan Brezilyalı kaleci hamlesi! İşte yapılan ilk teklif

Ancak transferin önünde bir pürüz var.

Galatasaray'dan Brezilyalı kaleci hamlesi! İşte yapılan ilk teklif

Brazao'nun olası satışından elde edilecek gelirin yüzde 40'lık kısmının eski kulübü Inter'e gidecek olması, Santos'un bu teklife temkinli yaklaşmasına neden oluyor.

Galatasaray'dan Brezilyalı kaleci hamlesi! İşte yapılan ilk teklif

Buna karşın Galatasaray cephesinin pazarlıklara açık olduğu ve bedelin bir miktar yükseltilmesinin masada olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'dan Brezilyalı kaleci hamlesi! İşte yapılan ilk teklif

Şubat 2024'te Inter'den bonservis bedeli ödenmeden Santos'a katılan Brazao, Brezilya temsilcisiyle çıktığı 52 karşılaşmanın 18'inde kalesini gole kapattı.

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