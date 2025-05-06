Galatasaray'dan Brezilyalı kaleci hamlesi! İşte yapılan ilk teklif
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Fernando Muslera ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, kaleci arayışında rotasını Brezilya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Santos forması giyen 24 yaşındaki Gabriel Brazao için resmi temaslara başladığı ve ilk teklifin detaylarının ortaya çıktığı öğrenildi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
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Sarı-kırmızılılar, Brazao için Santos'a 6 milyon Euro seviyesinde bir teklif sunmayı planlıyor.
Bu teklifin, oyuncunun temsilcilerine sözlü olarak iletildiği ifade ediliyor.
Ancak transferin önünde bir pürüz var.
Brazao'nun olası satışından elde edilecek gelirin yüzde 40'lık kısmının eski kulübü Inter'e gidecek olması, Santos'un bu teklife temkinli yaklaşmasına neden oluyor.
Buna karşın Galatasaray cephesinin pazarlıklara açık olduğu ve bedelin bir miktar yükseltilmesinin masada olduğu belirtiliyor.
Şubat 2024'te Inter'den bonservis bedeli ödenmeden Santos'a katılan Brazao, Brezilya temsilcisiyle çıktığı 52 karşılaşmanın 18'inde kalesini gole kapattı.
Genç eldiven bu süreçte toplam 55 gol yedi.
1.92 boyundaki kalecinin Santos'la halen 3.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
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