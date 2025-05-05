Galatasaray'a Andriy Lunin transferinde çifte şok!
Adı Süper Lig devlerinden Galatasaray ile anılan Andriy Lunin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Ukraynalı file bekçisi için Cimbom'u endişelendiren haber geldi. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fichajes.net'in haberine göre Lunin ile Galatasaray'ın dışında İngiliz ekipleri Manchester City ve Aston Villa yakından ilgileniyor.
Ayrıca haberde Cimbom'un Ukraynalı yıldızı 1. kaleci olarak kadrosuna katmak istediği vurgulandı.
DİĞER