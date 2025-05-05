CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Andriy Lunin transferinde çifte şok!

Galatasaray'a Andriy Lunin transferinde çifte şok!

Adı Süper Lig devlerinden Galatasaray ile anılan Andriy Lunin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Ukraynalı file bekçisi için Cimbom'u endişelendiren haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 13:27
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a Andriy Lunin transferinde çifte şok!

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk için gün saymaya başladı. Sarı-kırmızılıları 5. yıl heyecanı sararken Cimbom transferde de vites yükseltti.

Galatasaray'a Andriy Lunin transferinde çifte şok!

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da gündemdeki futbolculardan birisi de Andriy Lunin.

Galatasaray'a Andriy Lunin transferinde çifte şok!

Ukraynalı file bekçisinden son olarak Cimbom'u endişelendiren haber geldi.

Galatasaray'a Andriy Lunin transferinde çifte şok!

Fichajes.net'in haberine göre Lunin ile Galatasaray'ın dışında İngiliz ekipleri Manchester City ve Aston Villa yakından ilgileniyor.

Galatasaray'a Andriy Lunin transferinde çifte şok!

Ayrıca haberde Cimbom'un Ukraynalı yıldızı 1. kaleci olarak kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

Sanchez için şok iddia! Ayrılık...
F.Bahçe'ye sambacı stoper!
DİĞER
FİNAL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor-Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?
Cimbom bu hafta şampiyon olabilir! İşte o ihtimal
İspanya Arda Güler’i konuşuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Girona-Mallorca maçı ne zaman? Girona-Mallorca maçı ne zaman? 13:01
Sanchez için şok iddia! Ayrılık... Sanchez için şok iddia! Ayrılık... 12:58
F.Bahçe'de üyelerden seçim hamlesi! F.Bahçe'de üyelerden seçim hamlesi! 12:54
Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu! Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu! 12:28
Trent Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı! Trent Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı! 12:12
Crystal Palace-Nottingham Forest maçı ne zaman? Crystal Palace-Nottingham Forest maçı ne zaman? 12:04
Daha Eski
Mourinho da Jorge Jesus gibi... Mourinho da Jorge Jesus gibi... 11:38
Cimbom bu hafta şampiyon olabilir! İşte o ihtimal Cimbom bu hafta şampiyon olabilir! İşte o ihtimal 11:36
Adalı'dan hisse alım çağrısı Adalı'dan hisse alım çağrısı 11:09
İspanya Arda Güler’i konuşuyor! İspanya Arda Güler’i konuşuyor! 11:05
Devler Ligi'nde finalistler belli oluyor Devler Ligi'nde finalistler belli oluyor 10:19
Lazer tutan taraftar gözaltında Lazer tutan taraftar gözaltında 10:18