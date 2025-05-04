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Haberler Galatasaray Torreira kendini aştı

Torreira kendini aştı

Bu sezon 6 gole ulaşan Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı. Uruguaylı yıldız, son 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 06:50
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Torreira kendini aştı

Galatasaray'ın Sivasspor'u konuk ettiği maçta açılış golünü kaydeden Lucas Torreira son haftalardaki golcü kimliğiyle dikkat çekiyor. Mario Lemina'nın takıma katılmasının ardından hücum bölgesine daha rahat giden Torreira, bu sezon 6. golünü kaydetti. Uruguaylı yıldız son 6 resmi maçın 5'inde fileleri havalandırarak kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor. Sivasspor ağlarını da havalandıran Uruguaylı futbolcu, ligde Beşiktaş, Bodrum FK ve Eyüpspor ile Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçlarında birer kez gol sevinci yaşamıştı. Torreira kariyerinde bir sezonda en fazla gol attığı sezona ulaştı. (6 gol) 29 yaşındaki futbolcu İtalya'nın Fiorentina ve Pescara takımlarında 5 gol kaydetmişti.

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