Torreira kendini aştı

Galatasaray'ın Sivasspor'u konuk ettiği maçta açılış golünü kaydeden Lucas Torreira son haftalardaki golcü kimliğiyle dikkat çekiyor. Mario Lemina'nın takıma katılmasının ardından hücum bölgesine daha rahat giden Torreira, bu sezon 6. golünü kaydetti. Uruguaylı yıldız son 6 resmi maçın 5'inde fileleri havalandırarak kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor. Sivasspor ağlarını da havalandıran Uruguaylı futbolcu, ligde Beşiktaş, Bodrum FK ve Eyüpspor ile Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçlarında birer kez gol sevinci yaşamıştı. Torreira kariyerinde bir sezonda en fazla gol attığı sezona ulaştı. (6 gol) 29 yaşındaki futbolcu İtalya'nın Fiorentina ve Pescara takımlarında 5 gol kaydetmişti.