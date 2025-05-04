Şen ola Cimbom

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu isteyen Galatasaray, Sivasspor önünde rahat kazandı. Henüz daha ilk yarıdan maçı koparan Cimbom, Osimhen (2), Torreira ve Barış Alper'in golleriyle zirve ateşini yaktı, geri sayıma başladı. Henüz 9'da son haftaların formda ismi Torreira perdeyi açarken, 15'te Osimhen farkı 2'ye getirip takımını rahatlattı. 21'de ise Barış Alper ceza sahasından çok şık bir şutla skoru 3-0'a taşıdı. 31'de tekrar sahneye çıkan Osimhen şık bir şutla fişi çekti: 4-0

MAÇ FAZLASIYLA FARK 8 PUAN

Rey Manaj, Sivasspor adına 33'de golü bulsa da bu skor teselliden öteye gitmedi. Mücadelede tüm gollerin karşılaşmanın ilk yarısında atıldı. Bu akşam Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertlilerle puan farkını maç fazlasıyla 8'e yükselten Galatasaray, hem rahatladı hem de şampiyonluk yarışında yoluna emin adımlarla ilerledi. Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu alarak 5. yıldızı formasına takmak isteyen sarı-kırmızılılar, bitime 4 maç kala zirve ateşini yaktı.

MAYIS AYININ TEK KRALI

Süper Lig tarihinde mayıs ayında oynanan maçlarda en fazla galibiyet alan takım Galatasaray başarısını sürdürüyor. Aslan, lig tarihinde mayıs ayı içerisinde 142 galibiyet, 49 beraberlik ve 50 mağlubiyet aldı. Cimbom, mayıs ayında 5'ten fazla maça çıkan ekipler arasında yüzde 59'luk galibiyet oranıyla en iyisi oldu.

EN SKORER SEZONA GİDİYOR

Süper Lig'de 32 maçta 82 gole ulaşan Galatasaray ciddi bir skor başarısı elde etti. En son 1998-99'da lig yarışında 32 hafta sonunda 82 gol kaydeden Aslan, 26 sene sonra benzer başarıyı yakaladı. Cimbom geçen sezon ligi 92 golle tamamlamıştı. Cimbom kalan maçlarda 10 gol daha atarsa geçen sezonu bulacak.

BURUK'UN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde golcü kimliğini sürdürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk ile son 3 sezonda 147 maçta 343 gol attı ve 2.33'lük gol ortalaması tutturdu. Öte yandan Galatasaray bu sezon oynadığı 50 resmi maçta rakip filelere 119 gol atarak da dikkatleri topladı.