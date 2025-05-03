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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen'den rekor açıklaması!

Osimhen'den rekor açıklaması!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor'u 4-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 21:28
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Osimhen'den rekor açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Net Global Sivasspor'u 4-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte 2 gol atarak maçın yıldızlarından biri olan Victor Osimhen, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OSIMHEN'İN AÇIKLAMALARI

"Takımı tebrik etmek istiyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Her maçın final olduğunu biliyorduk. 2-3 gol atarak kazanmak önemli ama daha fazlasını da istemek gerekiyor. İyi sonuç aldık bugün. Bu galibiyet çok önemliydi. Çok iyi bir maç çıkardık. Üstüne koyarak devam etmemiz gerekiyor. Bu galibiyet 5. yıldız yolunda çok önemliydi."

"Bence tabii ki ilk sezonda rekor kırmak önemli. Çok büyük bir kulüpte oynuyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birisi, Türkiye'nin en büyüğü. Takım arkadaşlarıma, kulüpteki herkese teşekkür etmek istiyorum. Hayat boyu hatırlayacağım bir sezon oluyor benim için. Gol atmak dışında takıma yardım etmeyi seviyorum. Fırsatları da gole çevirince mutlu oluyorum. Önemli olan Osimhen değil, takım burada. Teknik ekibe de tekrar ve tekrar teşekkür etmek istiyorum."

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