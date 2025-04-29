TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Lunin ısrarı! Real Madrid'den ayrılacak mı?

Haberde, "Lunin için sezon boyunca en ısrarcı kulüp Galatasaray oldu" ifadelerine yer verildi.

Şu ana kadar herhangi bir resmi anlaşmaya varılmadığı belirtilirken Lunin'in kaderinin Real Madrid'in yeni teknik direktörüne bağlı olabileceği de aktarıldı.