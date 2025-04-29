TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Lunin ısrarı! Real Madrid'den ayrılacak mı?
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Yeni sezon öncesi kaleci rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Real Madrid'in Ukraynalı file bekçisi Andriy Lunin için girişimlerini hızlandırdı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılılar transferde en ısrarcı kulüp olarak öne çıkıyor. İşte görüşmelere dair son gelişmeler... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 13:47 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 13:48
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Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin takımdan ayrılması ve birçok oyuncunun geleceğinin belirsiz olması, kulüpte hareketli günlerin habercisi.
Özellikle Andriy Lunin'in durumu, merakla takip ediliyor.
İspanyol spor gazetesi Marca'nın haberine göre, Lunin'in menajeri Jorge Mendes Real Madrid yetkilileriyle bir araya geldi.
Görüşmede Ukraynalı kalecinin geleceği ve gelen teklifler masaya yatırıldı.
Haberde, "Lunin için sezon boyunca en ısrarcı kulüp Galatasaray oldu" ifadelerine yer verildi.
Şu ana kadar herhangi bir resmi anlaşmaya varılmadığı belirtilirken Lunin'in kaderinin Real Madrid'in yeni teknik direktörüne bağlı olabileceği de aktarıldı.
Ancak mevcut tabloda, Ukraynalı kalecinin Real Madrid'de birinci kaleci olma şansı oldukça düşük gözüküyor.
2018/19 sezonunda Real Madrid'e transfer olan Andriy Lunin, bu sezon 12 resmi maçta görev aldı.
26 yaşındaki kaleci bu karşılaşmalarda 19 gol yerken 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.
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