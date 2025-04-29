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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Lunin ısrarı! Real Madrid'den ayrılacak mı?

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Lunin ısrarı! Real Madrid'den ayrılacak mı?

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Yeni sezon öncesi kaleci rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Real Madrid'in Ukraynalı file bekçisi Andriy Lunin için girişimlerini hızlandırdı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılılar transferde en ısrarcı kulüp olarak öne çıkıyor. İşte görüşmelere dair son gelişmeler... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 13:47 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 13:48
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Lunin ısrarı! Real Madrid'den ayrılacak mı?

Yeni sezonda kaleci rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Real Madrid'in Ukraynalı file bekçisi Andriy Lunin için temaslarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Lunin ısrarı! Real Madrid'den ayrılacak mı?

İspanyol basını, sarı-kırmızılıların transferde en kararlı kulüp olduğunu yazdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Lunin ısrarı! Real Madrid'den ayrılacak mı?

Real Madrid'de sezon sonunda önemli değişiklikler bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Lunin ısrarı! Real Madrid'den ayrılacak mı?

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin takımdan ayrılması ve birçok oyuncunun geleceğinin belirsiz olması, kulüpte hareketli günlerin habercisi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Lunin ısrarı! Real Madrid'den ayrılacak mı?

Özellikle Andriy Lunin'in durumu, merakla takip ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Lunin ısrarı! Real Madrid'den ayrılacak mı?

İspanyol spor gazetesi Marca'nın haberine göre, Lunin'in menajeri Jorge Mendes Real Madrid yetkilileriyle bir araya geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Lunin ısrarı! Real Madrid'den ayrılacak mı?

Görüşmede Ukraynalı kalecinin geleceği ve gelen teklifler masaya yatırıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Lunin ısrarı! Real Madrid'den ayrılacak mı?

Haberde, "Lunin için sezon boyunca en ısrarcı kulüp Galatasaray oldu" ifadelerine yer verildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Lunin ısrarı! Real Madrid'den ayrılacak mı?

Şu ana kadar herhangi bir resmi anlaşmaya varılmadığı belirtilirken Lunin'in kaderinin Real Madrid'in yeni teknik direktörüne bağlı olabileceği de aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Lunin ısrarı! Real Madrid'den ayrılacak mı?

Ancak mevcut tabloda, Ukraynalı kalecinin Real Madrid'de birinci kaleci olma şansı oldukça düşük gözüküyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Lunin ısrarı! Real Madrid'den ayrılacak mı?

2018/19 sezonunda Real Madrid'e transfer olan Andriy Lunin, bu sezon 12 resmi maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Lunin ısrarı! Real Madrid'den ayrılacak mı?

26 yaşındaki kaleci bu karşılaşmalarda 19 gol yerken 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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