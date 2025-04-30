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Golcülerin takımı

25. şampiyonluk hedefiyle doludizgin ilerleyen Galatasaray’da forvet başarısı öne çıkıyor. Son 2 şampiyonlukta İcardi, bu sezon da zirve yolunda Osimhen, Aslan’a hayat veriyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Golcülerin takımı

Süper Lig'de 5. yıldız yolunda ciddi bir avantaja sahip olan Galatasaray'da golcülerin başarısı dikkatlerden kaçmıyor. Son 2 sezonun şampiyonu Cimbom'da Mauro İcardi ve bu yıl da Osimhen farkını ortaya koydu. 2022'den bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen İcardi, 65 lig maçında 51 gol attı, 17 asist yaptı ve 68 gole doğrudan katkıda bulundu. Arjantinli forvet 2023-2024 sezonunda gol kralı olmayı da başardı. Bu sezonun flaş transferi Victor Osimhen ise unutulmaz bir performansa imza atıyor. Süper Lig'de 26 karşılaşmada boy gösteren Nijeryalı forvet, 22 gol atarken 5 de asist yaptı. Toplamda 27 gole direkt etki eden Osimhen, gol krallığı listesinde de ilk sırada geliyor. İki dünyaca ünlü yıldızın toplam skor katkısı 3 sezonda 73 gol ve 22 asist oldu. Hem Mauro İcardi hem de Victor Osimhen, oynadıkları maç sayısından daha fazla skor katkısı yaptı.

35

Galatasaray'da bu sezon forma giyen tüm forvetler toplamda 35 gol attı. Osimhen 22 gol bulurken, İcardi sakatlanana kadar 4 gol attı. Batshuayi de 5 kez fileleri sarsarken, Alvaro Morata ise 4 gol attı.

Sadece Gomis

Aslan'da Mauro İcardi ve Victor Osimhen'den sonra Bafetimbi Gomis 2022-23'te ligde 8 gol buldu. Bu sezon 5 gol atan Batshuayi ve ara dönemde gelen Morata 4 gol attı. Geçen sezon Carlos Vinicius ve Bakambu 2'şer gol bulurken, Seferovic sessiz kaldı.

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