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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk imzası

Okan Buruk imzası

Galatasaray, derbiyi kaybettikten sonra kırılmadı, Okan Buruk’un hamleleriyle çifte zafer yürüyüşüne başladı. Fenerbahçe'yi önce kupada eleyen Cimbom, ligde de 3'te 3 yaparak puan farkını 5'e çıkardı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Okan Buruk imzası

Süper Lig'de son 5 maça 5 puan fark ve ikili averajla giren Galatasaray, kupada da adını finale yazdırdı. Sarı-kırmızılılar çifte kupa zaferiyle yoluna devam ederken, 28 Mart'taki Beşiktaş maçı adeta milat oldu. Okan Buruk, Beşiktaş derbisindeki 2-1'lik yenilgi sonrası doğru hamlelerle takımını ayağa kaldırdı, zirve yürüyüşünü başlattı. Özellikle 2 Nisan'da Kadıköy'de oynanan Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe'yi güzel futbolla 2-1 yenen Aslan, oyun ve taktiksel anlamda ciddi bir değişim yaşadı.

BAŞARILI TAKTİKSEL HAMLELER

Okan Buruk, 3'lü savunma yerine 4'lü savunmaya döndü. Davinson Sanchez-Abdülkerim Bardakcı, savunma ikilisine geçti. Ara transferde gelen Eren Elmalı, sol bekte başarı gösterdi. Orta sahada Lemina ilk 11'e monte edildi; Lemina-Sara-Torreira üçlüsü mükemmel bir uyum sağladı. Kanatlarda Yunus-Barış Alper ikilisi sezon başındaki gibi hücum hattına büyük enerji getirdi, Osimhen de takımın liderliğini ele alarak takdir topladı.

25. ZAFERE VE 5. YILDIZA YÜRÜYOR

Tüm bu değişimlerle beraber doğru oyununu yakalayan Teknik Direktör Okan Buruk, çalışmalarının meyvelerini topladı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki 2-1'lik Fenerbahçe zaferi, yarı finalde 5 gollü Konyaspor galibiyeti çifte kupa zaferini perçinledi. Ligde de puan farkının kapanmasına izin vermeyen Aslan, arka arkaya 3 galibiyet aldı. Cimbom, Samsunspor, Bodrum FK ve Eyüpspor karşısında 9 gol attı, 9 puan aldı. Aslan, bir anda zirvede puan farkını 5'e çıkararak 5. yıldız yolunda avantajı kaptı.

YENİLMEZ BİR TAKIM OLUŞTU

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde yenilmiyor. 2023-24 ve 2024- 25 sezonlarında ligde 69 maça çıkan Aslan, sadece 3 kez kaybetti. Sarı-kırmızılılar söz konusu süreçte Fenerbahçe, Beşiktaş ve Hatayspor'a kaybetti.

5 MAÇTA 16 GOL

Sarı -kırmızılılar, 2-1'lik Beşiktaş yenilgisi sonrası psikolojik olarak yıkılmadı, lig ve kupada çıktığı 5 maçta 5 galibiyet aldı. Aslan esas olarak hem savunma hem de hücumda ciddi bir çıkış yakaladı. Söz konusu maçlarda 16 gol atan Cimbom, kalesinde sadece 3 gol gördü. Sarıkırmızılılar, maç başına 3.1'lik gol ortalaması yakalarken, iki kulvarda da yoluna emin adımlarla devam ediyor.

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