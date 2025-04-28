CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Leroy Sane transferinde şok! Yıldız isim kararını verdi

Galatasaray'a Leroy Sane transferinde şok! Yıldız isim kararını verdi

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Leroy Sane'yi gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar, Alman yıldız için nabız yoklarken beklenen haber gelmedi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 16:24 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 16:44
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ALP ÜLGENALP
Galatasaray'a Leroy Sane transferinde şok! Yıldız isim kararını verdi

Yaz transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Bayern Münih'in yıldız ismi Leroy Sane'yi transfer hedefleri arasına almıştı.

Galatasaray'a Leroy Sane transferinde şok! Yıldız isim kararını verdi

Ancak sarı-kırmızılı kulübe Alman yıldızdan kötü haber geldi.

Galatasaray'a Leroy Sane transferinde şok! Yıldız isim kararını verdi

Bayern Münih formasıyla bu sezon gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Sane, sezon başında gözden çıkarılan isimlerden biri olmasına rağmen kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

Galatasaray'a Leroy Sane transferinde şok! Yıldız isim kararını verdi

29 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesinin uzatılması artık an meselesi.

Galatasaray'a Leroy Sane transferinde şok! Yıldız isim kararını verdi

Alman basınından Fussball Europa'da yer alan habere göre Sane, son dönemde Suudi Arabistan'dan ve İngiltere Premier Lig'den önemli teklifler aldı.

Galatasaray'a Leroy Sane transferinde şok! Yıldız isim kararını verdi

Suudi Arabistan'dan gelen teklifin mali açıdan oldukça yüksek olduğu ve yıldız futbolcunun mevcut yıllık 20 milyon Euro seviyesindeki maaşına benzer bir rakamı kazanabileceği ifade edildi.

Galatasaray'a Leroy Sane transferinde şok! Yıldız isim kararını verdi

İngiltere'den ise eski takımı Manchester City'den sonra bir başka dev kulüp olan Arsenal, Sane için devreye girdi.

Galatasaray'a Leroy Sane transferinde şok! Yıldız isim kararını verdi

Ancak Alman yıldız, tüm bu cazip tekliflere rağmen Bayern Münih'e bağlılığını göstererek kalma kararı aldı.

Galatasaray'a Leroy Sane transferinde şok! Yıldız isim kararını verdi

Sane'nin Bayern Münih ile yürüttüğü yeni sözleşme görüşmelerinde de sona yaklaşıldı.

Galatasaray'a Leroy Sane transferinde şok! Yıldız isim kararını verdi

Tarafların kısa süre içinde resmi imzaları atması ve anlaşmanın sezon tamamlanmadan kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Galatasaray'a Leroy Sane transferinde şok! Yıldız isim kararını verdi

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın Leroy Sane transferi konusundaki umutları da büyük ölçüde suya düşmüş oldu.

Mourinho aradığı ismi Liverpool'da buldu!
G.Saray'a sürpriz orta saha!
DİĞER
Dünya devinin Victor Osimhen teklifi ortaya çıktı! Yıldız golcü istediğini alacak...
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada İstanbul depremi ve terörsüz Türkiye var
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
G.Saray'dan Oblak bombası! Transferde 'abla' detayı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a sürpriz orta saha! G.Saray'a sürpriz orta saha! 15:50
F.Bahçe'ye derbi öncesi çifte müjde! F.Bahçe'ye derbi öncesi çifte müjde! 15:35
Adalı: Ne kadar transfer gerekiyorsa... Adalı: Ne kadar transfer gerekiyorsa... 15:24
Beşiktaş'ta F.Bahçe mesaisi başladı! Beşiktaş'ta F.Bahçe mesaisi başladı! 14:44
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 14:31
Lazio-Parma maçı ne zaman? Lazio-Parma maçı ne zaman? 14:21
Daha Eski
Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman? Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman? 13:48
G.Saray'dan Oblak bombası! Transferde 'abla' detayı G.Saray'dan Oblak bombası! Transferde 'abla' detayı 13:27
Udinese-Bologna maçı ne zaman? Udinese-Bologna maçı ne zaman? 12:07
Okan Buruk tarihe geçti! Okan Buruk tarihe geçti! 12:06
Timberwolves, Lakers'ı yendi Timberwolves, Lakers'ı yendi 10:59
Beşiktaş'ta Immobile'nin yerine dev hamle! Beşiktaş'ta Immobile'nin yerine dev hamle! 10:54