Galatasaray'a Leroy Sane transferinde şok! Yıldız isim kararını verdi
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Leroy Sane'yi gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar, Alman yıldız için nabız yoklarken beklenen haber gelmedi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 16:24 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 16:44
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29 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesinin uzatılması artık an meselesi.
Alman basınından Fussball Europa'da yer alan habere göre Sane, son dönemde Suudi Arabistan'dan ve İngiltere Premier Lig'den önemli teklifler aldı.
Suudi Arabistan'dan gelen teklifin mali açıdan oldukça yüksek olduğu ve yıldız futbolcunun mevcut yıllık 20 milyon Euro seviyesindeki maaşına benzer bir rakamı kazanabileceği ifade edildi.
İngiltere'den ise eski takımı Manchester City'den sonra bir başka dev kulüp olan Arsenal, Sane için devreye girdi.
Ancak Alman yıldız, tüm bu cazip tekliflere rağmen Bayern Münih'e bağlılığını göstererek kalma kararı aldı.
Sane'nin Bayern Münih ile yürüttüğü yeni sözleşme görüşmelerinde de sona yaklaşıldı.
Tarafların kısa süre içinde resmi imzaları atması ve anlaşmanın sezon tamamlanmadan kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın Leroy Sane transferi konusundaki umutları da büyük ölçüde suya düşmüş oldu.
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