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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray PFDK'dan Galatasaray'a para cezası

PFDK'dan Galatasaray'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 678 bin lira para cezası verildiğini açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 15:47
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PFDK'dan Galatasaray'a para cezası

TFF'den yapılan açıklamaya göre disiplin kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan yarı final maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebepleriyle Galatasaray'a toplamda 678 bin lira para cezası uyguladı.

Kurul, Konyaspor'a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 493 bin 500 lira para cezası verdi.

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