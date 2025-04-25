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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Gökhan Sazdağı bombası!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Gökhan Sazdağı bombası!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon için hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, transferde vites yükseltirken son olarak Fenerbahçe maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gökhan Sazdağı ile ilgilenildiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 06:51
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Gökhan Sazdağı bombası!

Sacha Boey'u 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e sattıktan sonra sağ beke 3 transfer (Aurier, Jelert ve Frankowski) yapan Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Roland Sallai de rotasyona giriyor.

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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Gökhan Sazdağı bombası!

Sabah'ta yer alan habere göre Frankowski'nin zorunlu opsiyonunu kullanacak olan sarı-kırmızılılar, bu bölgeye yedek kulübesi için yerli takviye düşünüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Gökhan Sazdağı bombası!

Dört sezondur Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı, öne çıkan isim olarak duruyor. Son Fenerbahçe maçında 3 golü de hazırlayan isim olan 30 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kaldı.

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