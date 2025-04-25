TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Gökhan Sazdağı bombası!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon için hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, transferde vites yükseltirken son olarak Fenerbahçe maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gökhan Sazdağı ile ilgilenildiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Sacha Boey'u 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e sattıktan sonra sağ beke 3 transfer (Aurier, Jelert ve Frankowski) yapan Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Roland Sallai de rotasyona giriyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Frankowski'nin zorunlu opsiyonunu kullanacak olan sarı-kırmızılılar, bu bölgeye yedek kulübesi için yerli takviye düşünüyor.
Galatasaray, sezon sonunda Kayserispor'un kapısını çalacak ve anlaşma zemini arayacak. Altyapısını F.Bahçe'de alan futbolcu, performansıyla A Milli Takım havuzuna da girmeyi başardı.
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