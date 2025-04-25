TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Gökhan Sazdağı bombası!

Sacha Boey'u 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e sattıktan sonra sağ beke 3 transfer (Aurier, Jelert ve Frankowski) yapan Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Roland Sallai de rotasyona giriyor.





Sabah'ta yer alan habere göre Frankowski'nin zorunlu opsiyonunu kullanacak olan sarı-kırmızılılar, bu bölgeye yedek kulübesi için yerli takviye düşünüyor.



